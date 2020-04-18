Источник материала: Виртуальный Брест

В чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня состоятся заключительные поединки 5-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В центральном матче сегодняшнего игрового дня футболисты БАТЭ примут на поле "Борисов-Арены" гостей из жодинского "Торпедо-БелАЗа" (начало в 20.00). Борисовчане после двух стартовых поражений одержали две виктории подряд и сегодня намерены продолжить успешную серию. Торпедовцы в четырех предыдущих турах выиграли три встречи, потерпев лишь одно поражение.

Также сегодня футболисты "Ислочи" на поле ФК "Минск" сыграют с мозырской "Славией" (14.00), брестский "Рух" примет у себя дома футболистов "Минска" (16.00), "Витебск" на своей арене встретится с брестским "Динамо" (18.00). Все сегодняшние матчи телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире.

Результаты остальных игр 5-го тура: "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Городея" - 0:1, "Динамо" (Минск) - "Неман" (Гродно) - 2:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Слуцк" - 1:2, "Белшина" (Бобруйск) - "Смолевичи" - 1:1.

Положение команд перед сегодняшними матчами: "Слуцк" - 10 очков, "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ", "Городея" - по 9, "Витебск", "Динамо" (Брест), "Славия" - по 7, "Динамо" (Минск), БАТЭ, "Ислочь", "Минск" - по 6, "Неман", "Шахтер" - по 5, "Рух" - 4, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший три мяча.