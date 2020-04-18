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Медвежонок поселился на ферме в Борисовском районе. Посмотрите, какой милый (ФОТО)

18.04.2020 14:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Медвежонок поселился на ферме в Борисовском районе. Посмотрите, какой милый (ФОТО)

В фермерском хозяйстве Борисовского района появился питомец – маленькая медведица. Зверя назвали Василисой, сообщает Planetabelarus.by. 

Медвежонок пришел в деревню в поисках еды. Животное приютил владелец фермы Николай Терлецкий. 


Егеря и охотоведы два дня искали в близлежащих лесах следы матери Василисы, но поиски оказались тщетными. Самостоятельно медвежонок не смог бы выжить в природе, а зоопарки таких маленьких питомцев не берут, поэтому зверь остался жить на ферме. Комиссия из компетентных специалистов выдала Николаю Терлецкому паспорт на медвежонка. 




Для Василисы планируют построить большой вольер и обзорную площадку, чтобы наблюдать за животным.

ФОТО: Planetabelarus.by


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В фермерском хозяйстве Борисовского района появился питомец – маленькая медведица. Зверя назвали Василисой, сообщает Planetabelarus.by.  Медвежонок пришел в деревню в...
 
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