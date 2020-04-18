Медвежонок поселился на ферме в Борисовском районе. Посмотрите, какой милый (ФОТО)

Источник материала: ОНТ

В фермерском хозяйстве Борисовского района появился питомец – маленькая медведица. Зверя назвали Василисой, сообщает Planetabelarus.by.

Медвежонок пришел в деревню в поисках еды. Животное приютил владелец фермы Николай Терлецкий.





Егеря и охотоведы два дня искали в близлежащих лесах следы матери Василисы, но поиски оказались тщетными. Самостоятельно медвежонок не смог бы выжить в природе, а зоопарки таких маленьких питомцев не берут, поэтому зверь остался жить на ферме. Комиссия из компетентных специалистов выдала Николаю Терлецкому паспорт на медвежонка.













Для Василисы планируют построить большой вольер и обзорную площадку, чтобы наблюдать за животным.

ФОТО: Planetabelarus.by





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