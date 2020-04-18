Минздрав призывает белорусов остаться дома на Пасху и Радуницу

Источник материала: ОНТ

Впереди у белорусов большие выходные – это наша традиция: собираться на Радуницу. К сожалению, в этом году любые встречи увеличивают риски для здоровья и нужно очень внимательно следить за своим самочувствием. Об этом, в первую очередь, просят врачи.

Сейчас на оказание помощи и консультирование людей ориентированы и все органы власти – от сельсоветов до исполкомов. Решать ведь нужно и бытовые, и жизненные вопросы. Ну и конечно на «первой линии» – учреждения здравоохранения. Все просят об одном – в случае малейших сомнений, которые касаются самочувствия – обратиться за помощью как можно раньше, и тем самым помочь медикам.

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