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Минздрав призывает белорусов остаться дома на Пасху и Радуницу
Источник материала: ОНТ
Впереди у белорусов большие выходные – это наша традиция: собираться на Радуницу. К сожалению, в этом году любые встречи увеличивают риски для здоровья и нужно очень внимательно следить за своим самочувствием. Об этом, в первую очередь, просят врачи.
Сейчас на оказание помощи и консультирование людей ориентированы и все органы власти – от сельсоветов до исполкомов. Решать ведь нужно и бытовые, и жизненные вопросы. Ну и конечно на «первой линии» – учреждения здравоохранения. Все просят об одном – в случае малейших сомнений, которые касаются самочувствия – обратиться за помощью как можно раньше, и тем самым помочь медикам.
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Впереди у белорусов большие выходные – это наша традиция: собираться на Радуницу. К сожалению, в этом году любые встречи увеличивают риски для здоровья и нужно...
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