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Узнаете этого человека на фото? Снимки советских актёров, которые вы, скорее всего, не видели
Источник материала: СТВ
Когда в последний раз вы пересматривали какой-нибудь советский фильм или сериал? О чём вы думали в этот момент? Наслаждались актёрской игрой? Оценивали спецэффекты и навыки оператора? Смеялись над шутками и размышляли над сюжетом?
Как бы там ни было, если вы пересматривали работы советских режиссёров и сценаристов, значит чем-то эти кинокартины вас зацепили. А что насчёт актёров? Хотели бы вы увидеть несколько редких фотографий с ними? Если да, то листайте ниже.
Юрий Яковлев
Евгений Леонов
Ирина Скобцева, Анастасия Вертинская, Людмила Савельева и Вячеслав Тихонов
Сергей Бодров с отцом
Леонид Быков
Фото: instagram.com/kino.cccp
Маргарита Терехова и Фаина Раневская
Андрей Миронов и Александр Ширвиндт
Кстати, недавно мы показывали, как выглядят советские актёры за пределами съёмочной площадки.
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Когда в последний раз вы пересматривали какой-нибудь советский фильм или сериал? О чём вы думали в этот момент? Наслаждались актёрской игрой? Оценивали спецэффекты...
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