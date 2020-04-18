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Узнаете этого человека на фото? Снимки советских актёров, которые вы, скорее всего, не видели

18.04.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Когда в последний раз вы пересматривали какой-нибудь советский фильм или сериал? О чём вы думали в этот момент? Наслаждались актёрской игрой? Оценивали спецэффекты и навыки оператора? Смеялись над шутками и размышляли над сюжетом? 

Как бы там ни было, если вы пересматривали работы советских режиссёров и сценаристов, значит чем-то эти кинокартины вас зацепили. А что насчёт актёров? Хотели бы вы увидеть несколько редких фотографий с ними? Если да, то листайте ниже. 

Девять самых красивых актрис советского кино. Как они выглядят сейчас?

Юрий Яковлев 

Узнаете этого человека на фото? Снимки советских актёров, которые вы, скорее всего, не видели
Фото: instagram.com/kino.cccp 

Евгений Леонов 

Узнаете этого человека на фото? Снимки советских актёров, которые вы, скорее всего, не видели
Фото: instagram.com/kino.cccp 

Ирина Скобцева, Анастасия Вертинская, Людмила Савельева и Вячеслав Тихонов 

Узнаете этого человека на фото? Снимки советских актёров, которые вы, скорее всего, не видели
Фото: instagram.com/kino.cccp 

Сергей Бодров с отцом 

Узнаете этого человека на фото? Снимки советских актёров, которые вы, скорее всего, не видели
Фото: instagram.com/kino.cccp 

Леонид Быков 

Узнаете этого человека на фото? Снимки советских актёров, которые вы, скорее всего, не виделиФото: instagram.com/kino.cccp 

Маргарита Терехова и Фаина Раневская 

Узнаете этого человека на фото? Снимки советских актёров, которые вы, скорее всего, не видели
Фото: instagram.com/kino.cccp 

Андрей Миронов и Александр Ширвиндт 

Узнаете этого человека на фото? Снимки советских актёров, которые вы, скорее всего, не видели
Фото: instagram.com/kino.cccp 

Кстати, недавно мы показывали, как выглядят советские актёры за пределами съёмочной площадки.

Взглянуть на интересные фотографии можно здесь.

Люди в материале: Евгений Леонов, Ирина Скобцева, Анастасия Вертинская, Людмила Савельева и Вячеслав Тихонов, Сергей Бодров, Леонид Быков, Маргарита Терехова, Фаина Раневская, Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Юрий Яковлев

 
 
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Когда в последний раз вы пересматривали какой-нибудь советский фильм или сериал? О чём вы думали в этот момент? Наслаждались актёрской игрой? Оценивали спецэффекты...
 
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