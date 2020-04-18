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С верой в Бога, без страха и сомнения. Православные пришли в храмы Бреста освятить пищу
18.04.2020 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С верой в Бога, без страха и сомнения. Православные пришли в храмы Бреста, чтобы освятить пасхальную пищу.
Семьями и в одиночку. Кто-то прикрывает лица масками или шарфами.
Кто-то улыбается, обнимая и целуя хороших знакомых, поздравляя их с предстоящим праздником Воскресения Христова.
В плетеных корзинках, прикрытые вышитыми праздничными рушниками пасхальные куличи, разноцветные яйца, овощи, фрукты и мясо.
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С верой в Бога, без страха и сомнения. Православные пришли в храмы Бреста, чтобы освятить пасхальную пищу. Семьями и в одиночку. Кто-то прикрывает лица масками или...
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