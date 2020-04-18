С верой в Бога, без страха и сомнения. Православные пришли в храмы Бреста освятить пищу

Источник материала: Виртуальный Брест

С верой в Бога, без страха и сомнения. Православные пришли в храмы Бреста, чтобы освятить пасхальную пищу.





Семьями и в одиночку. Кто-то прикрывает лица масками или шарфами.





Кто-то улыбается, обнимая и целуя хороших знакомых, поздравляя их с предстоящим праздником Воскресения Христова.





В плетеных корзинках, прикрытые вышитыми праздничными рушниками пасхальные куличи, разноцветные яйца, овощи, фрукты и мясо.