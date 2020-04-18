Пасха с высоты (и не только). Смотрите, как технологии рассказывают о сокровенном

Источник материала: Виртуальный Брест

Пасха в 2020 году выдалась необычная, согласитесь. Люди в масках, социальное дистанцирование. Впрочем, люди идут, чтобы получить благословение и освятить пищу. Напоминаем, что тоже самое может сделать каждый человек ежедневно, просто помолившись и попросив благословение у Бога.





фото - ВаськаПилот



























