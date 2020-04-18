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Пасха с высоты (и не только). Смотрите, как технологии рассказывают о сокровенном
18.04.2020 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пасха в 2020 году выдалась необычная, согласитесь. Люди в масках, социальное дистанцирование. Впрочем, люди идут, чтобы получить благословение и освятить пищу. Напоминаем, что тоже самое может сделать каждый человек ежедневно, просто помолившись и попросив благословение у Бога.
фото - ВаськаПилот
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Пасха в 2020 году выдалась необычная, согласитесь. Люди в масках, социальное дистанцирование. Впрочем, люди идут, чтобы получить благословение и освятить пищу....
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