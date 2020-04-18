ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новая тематическая игровая площадка в стиле МЧС появилась в Солигорске. ФОТОФАКТ.

18.04.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


8 апреля 2020 16:24 2640

Новая тематическая игровая площадка в стиле МЧС появилась в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт МЧС БЕЛАРУСИ.

Культура безопасности жизнедеятельности формируется у человека с самого раннего возраста. Складываясь «по кирпичику», в нашем сознании строится целый фундамент. И как же, как не через игры, ребёнку правильнее всего донести основные правила безопасности жизнедеятельности?

Новая тематическая игровая площадка в стиле МЧС появилась в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Тематическая игровая площадка появилась в Солигорске около новостройки на улице Судиловского. Подробности рассказали в Минском областном управлении МЧС.

На новом объекте есть все — пожарные машинки, качели, горки с надписями и телефонами службы спасения – выбирай всё, что хочешь для игр! Теперь под девизом «играй и обучай» солигорские родители проводят свободное время со своими детьми. Проигрывая с малышами какие-либо ситуации, мальчишки и девчонки запоминают куда звонить, если они оказались в беде.

Надеемся, что площадка по улице Судиловского станет не просто прекрасным, но и полезным местом для проведения досуга ребят.

Новая тематическая игровая площадка в стиле МЧС появилась в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Новая тематическая игровая площадка в стиле МЧС появилась в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Новая тематическая игровая площадка в стиле МЧС появилась в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Новая тематическая игровая площадка в стиле МЧС появилась в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Новая тематическая игровая площадка в стиле МЧС появилась в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Новая тематическая игровая площадка в стиле МЧС появилась в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Источник: сайт МЧС БЕЛАРУСИ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 апреля 2020 16:24 2640 Новая тематическая игровая площадка в стиле МЧС...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помощь медикам Слуцка: собрано больше тысячи рублей, средства защиты переданы отделениям больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика