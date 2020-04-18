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Новая тематическая игровая площадка в стиле МЧС появилась в Солигорске. ФОТОФАКТ.
18.04.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
8 апреля 2020 16:24 2640
Новая тематическая игровая площадка в стиле МЧС появилась в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Культура безопасности жизнедеятельности формируется у человека с самого раннего возраста. Складываясь «по кирпичику», в нашем сознании строится целый фундамент. И как же, как не через игры, ребёнку правильнее всего донести основные правила безопасности жизнедеятельности?
Тематическая игровая площадка появилась в Солигорске около новостройки на улице Судиловского. Подробности рассказали в
Источник: сайт
©Информационный отдел
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8 апреля 2020 16:24 2640 Новая тематическая игровая площадка в стиле МЧС...
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