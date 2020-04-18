Новая тематическая игровая площадка в стиле МЧС появилась в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Культура безопасности жизнедеятельности формируется у человека с самого раннего возраста. Складываясь «по кирпичику», в нашем сознании строится целый фундамент. И как же, как не через игры, ребёнку правильнее всего донести основные правила безопасности жизнедеятельности?

Тематическая игровая площадка появилась в Солигорске около новостройки на улице Судиловского. Подробности рассказали в Минском областном управлении МЧС .



На новом объекте есть все — пожарные машинки, качели, горки с надписями и телефонами службы спасения – выбирай всё, что хочешь для игр! Теперь под девизом «играй и обучай» солигорские родители проводят свободное время со своими детьми. Проигрывая с малышами какие-либо ситуации, мальчишки и девчонки запоминают куда звонить, если они оказались в беде.



Надеемся, что площадка по улице Судиловского станет не просто прекрасным, но и полезным местом для проведения досуга ребят.

