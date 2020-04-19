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"Воскресение Твое, Христе Спасе, ангелы поют на небесах, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славите!"

19.04.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Дорогие братья и сестры, дорогие наши прихожане! Праздник всех праздников - Воскресение Христово - мы будем встречать этой ночью. Как две тысячи лет назад святые апостолы и жены - мироносицы под утро первого дня, а потом Воскресенья узнали о том, что Кого погребли два дня назад, увидели Воскресшим. И когда возвращались от Гроба Господня, то говорили всем, кого знали и боялись, - Христос Воскресе!
А другие, кто сомневался в Воскресении, также шли к этому Гробу и также говорили - Воистину Воскресе!
В это благодатное время Господь от всех нас ждет того, чтобы мы уподобились святым ученикам и чтобы радость Воскресения Христова была не забыта и не оставлена без нашей любви.

Бог радуется и благословляет все труды и начинания рук человеческих, когда видит радость между мужем и женой, когда люди радуются рождению человека в этот мир, когда воедино сливается молодая пара, когда трясущимися от старости руками мать или отец благословляет своих детей, которые смиренно склоняют голову под родительскую любовь, когда в домах и храмах дети славят имя Господне, когда людские сердца переполнены благодарением Богу за день и ночь, за воздух и пищу, когда люди могут отличить добро от зла. Это вечная Пасха, к которой мы все призваны и которую нам подарил Спаситель.
Пасха - в переводе с еврейского языка означает "прохождение мимо". В эти праздничные дни многие из нас по хорошо известным обстоятельствам не смогут быть на Пасхальном богослужении. Многие храмы останутся без Пасхального торжества. Это большие испытания для всех нас. Наверное, когда мы прошли или проходим мимо того, что дается нам Богом для нашего счастья, и думая, что это лишнее или ненужное?! 
Но, даже находясь в стесненных обстоятельствах, будем, братья и сестры, дарить друг другу радость и любовь, поддержку и молитву. Будем стараться дарить любви Христовой столько, чтобы она не смогла находиться в границах квартир и домов, а чтобы она вышла за их пределы, так как вышла любовь Христова за пределы гроба. И тогда как освобожденные пленники, получившие свободу и как светлые апостолы пронесли радость о Христе, что Он Воистину Воскрес!

Христос Воскресе!
Благочинный церквей ивьевского округа, настоятель храма святого мученика младенца Гавриила Белостокского г. Ивье протоиерей Вячеслав ПАШКЕВИЧ.

 
 
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Дорогие братья и сестры, дорогие наши прихожане! Праздник всех праздников - Воскресение Христово - мы будем встречать этой ночью. Как две тысячи...
 
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