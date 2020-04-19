Художница из Бобруйска стала лауреатом престижного международного фестиваля

«Вечерний Бобруйск» . Юлия Кравец стала лауреатом 1-й степени международного фестиваля «ArtFest», представив свою работу «Противостояние» на тему пандемии в номинации «Изобразительное творчество», пишет





Юлии 30 лет, родилась и выросла в Бобруйске. Рисовать начала давно, но никаких специальных курсов и обучения не проходила, во всем разбиралась сама. Работы накапливались, но принимать участие в конкурсах девушка не спешила.





– Раньше я сомневалась в своем уровне мастерства, думала, еще год-два и тогда уж точно поучаствую в каком-нибудь конкурсе или выставке, – вспоминает Юлия. – Свои работы начала продавать еще во время учебы в университете. А впервые принять участие в выставке решилась всего пару лет назад.





Фестиваль «ArtFest» проходил дистанционно 10-11 апреля, Юля и не думала участвовать, но заведующая отделом художественного творчества Дворца искусств Наталья Куликова уговорила и помогла оформить заявку.





– Наверное, мне нужен был толчок или даже «пендель», – смеется Юлия. – До последнего я не надеялась на победу, но спокойно ждала результатов. Будь что будет, зато получу опыт – думала я. Единственное, о чем жалею, что из-за дистанционного участия не смогла познакомиться и пообщаться с другими участниками, увидеть, с кем я соревновалась.











