Главврач Гомельского госпиталя: сейчас нужно беречь себя, и поберегите нас, медиков

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пасхальные дни открывают целую череду праздников. Впереди у нас большие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 апреля в православном календаре Радуница. Но, уходя от традиции прошлых лет, сейчас белорусам лучше оставаться дома.

Терапевт из Минска: в великий православный праздник мой сын и моя мама останутся дома. А мы будем работать

В нерабочие дни медики советуют не выходить на улицу без надобности и внимательно следить за своим здоровьем. При малейших симптомах вирусной инфекции стоит как можно быстрее обратиться к врачу. Сейчас каждый из нас может помочь докторам, которые сражаются с COVID-19 на передовой.





Олег Иванцов, главный врач Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны:

Очень большой праздник Пасхи, светлый праздник Пасхи, затем Радуница. У меня большая просьба, будьте благоразумны и ограничьте посещение по максимуму. Этот праздник останется у нас у всех в душе. Сейчас нужно беречь себя, и поберегите нас, медиков.





Читайте также:

Олег Руммо: Дорогие друзья! Позвольте мне сердечно поздравить вас с наступающим праздником и обратиться к вам с просьбой

Главврач Столинской больницы: «Накануне всех праздников я призываю всех белорусов: оставайтесь дома»