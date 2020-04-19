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Главврач Гомельского госпиталя: сейчас нужно беречь себя, и поберегите нас, медиков

19.04.2020 16:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пасхальные дни открывают целую череду праздников. Впереди у нас большие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 апреля в православном календаре Радуница. Но, уходя от традиции прошлых лет, сейчас белорусам лучше оставаться дома.

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В нерабочие дни медики советуют не выходить на улицу без надобности и внимательно следить за своим здоровьем. При малейших симптомах вирусной инфекции стоит как можно быстрее обратиться к врачу. Сейчас каждый из нас может помочь докторам, которые сражаются с COVID-19 на передовой.

Главврач Гомельского госпиталя: сейчас нужно беречь себя, и поберегите нас, медиков

Олег Иванцов, главный врач Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны:
Очень большой праздник Пасхи, светлый праздник Пасхи, затем Радуница. У меня большая просьба, будьте благоразумны и ограничьте посещение по максимуму. Этот праздник останется у нас у всех в душе. Сейчас нужно беречь себя, и поберегите нас, медиков.

Главврач Гомельского госпиталя: сейчас нужно беречь себя, и поберегите нас, медиков

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Люди в материале: Олег Иванцов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Пасхальные дни открывают целую череду праздников. Впереди у нас большие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 апреля в...
 
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