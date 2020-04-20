Источник материала: Кричевская жизнь





8 января этого года исполнилось бы 75 лет Леониду Ивановичу Шматкову – человеку, посвятившему свою жизнь древней игре, пришедшей к нам из Индии, – шахматам. Еще будучи 16-летним юношей, в 1961 году он стал участником Всесоюзной спартакиады школьников в Ереване (столице Армении) в составе сборной нашей республики. В 22 года, в 1967 году, выполнил норматив кандидата в мастера спорта СССР по шахматам.







«Почему не последовало продолжение – стать мастером спорта?». Ответ был таким: «Зачем? Силу своей игры я и так знаю». Последний раз я воочию убедился в этом 3 июля 2019 года на праздновании Дня Независимости Республики Беларусь. В тот день Леонид Иванович давал сеанс одновременной игры. Развитие сюжета в одной из партий было удивительным: кандидат в мастера спорта проигрывал ферзя. Это почти всегда заканчивается поражением. Но минут через десять Шматков не только отыграл ферзя, но и победил. После этого на вопрос: «Вы действительно по ходу партии «прозевали» ферзя?», ответил так: «Я специально это сделал, чтобы подольше поддержать интригу в партии». В 1972 году, будучи на срочной армейской службе, Леонид Иванович стал чемпионом Краснознаменного Белорусского военного округа. В мае 2019 года, когда ему было уже далеко за 70, стал чемпионом области среди ветеранов старше 50 лет. Нужно отдать должное и тренерскому, и психологическому таланту Шматкова. Он сразу, что называется, налету, мог по достоинству оценить игру мальчишек и девчонок. Вот как, к примеру, я стал заниматься у него в шахматной секции ДЮСШ. В сентябре 1973 года в клубе железнодорожников проходили соревнования между городскими школами. Я сумел набрать тогда 3,5 очка из 5 – три победы, одна ничья и одно поражение. По ходу турнира замечаю, что физрук нашей школы – Нила Лукинична Григорьева – что-то говорит Шматкову. При этом оба смотрят в мою сторону. После очередной партии Леонид Иванович подозвал меня, спросил, кто научил меня игре, и предложил записаться к нему в шахматную секцию ДЮСШ (Детско-­юношеская спортивная школа. В то время Шматков был директором этой школы). Так Леонид Иванович стал первым моим тренером.

Он давал возможность своим воспитанникам выполнять норматив на очередной разряд, выступать в различных турнирах. Был строг, но справедлив. Очень скрупулезно разбирал каждую сыг­ранную нами партию. Но сначала при «разборе» неудачного хода он предлагал всем нам: а как можно было лучше сыг­рать в данной ситуации? Выслушивал всех и только потом показывал наиболее сильный ход. Возможно, не все кричевляне знают и о футбольных результатах Леонида Ивановича. В составе команды ЦШК (цементно-шиферный комбинат) стал бронзовым призером чемпионата области 1967 года. Играл в чемпионатах БССР за кричевский «Сож»: 1971 год – провел 5 игр как вратарь и еще 5 – как полевой игрок, 1972 год – отыграл 9 матчей.

… Леонида Ивановича Шматкова не стало 19 июля 2019 года.

Сергей Петров.