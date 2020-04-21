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Стоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям

21.04.2020 08:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стоимость нефти WTI вернулась к положительным значениям

Цены на нефть WTI с ближайшей поставкой выросли во вторник, 21 апреля, почти до $1,5 за баррель после сильного падения накануне, сообщает Интерфакс.

Напомним, в понедельник вечером стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, опустившись ниже отметки в $0 за баррель.

Во вторник – последний день торгов для майских фьючерсов на WTI.

Тем временем нефть марки Brent торгуется выше $25 за баррель.

Отмечается также, что июньские контракты на WTI (здесь активность торгов в десятки раз выше) котируются выше $22. Они подорожали более чем на 8%.

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Цены на нефть WTI с ближайшей поставкой выросли во вторник, 21 апреля, почти до $1,5 за баррель после сильного падения накануне, сообщает Интерфакс. Напомним, в...
 
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