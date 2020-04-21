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Белорусские коты против удаленки
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе мы опубликовали подборку домашних питомцев, которым теперь приходится делить пустовавшие в рабочие дни квартиры и дома со своими хозяевами, запертыми на карантине. У нас в стране изоляции нет, но многие тоже перешли на удаленную работу на радость мохнатым созданиям. Впрочем, по присланным в редакцию фотографиям, порой складывается обратное впечатление — что коты и другие домашние животные белорусов делают всё возможное, чтобы испортить рабочую обстановку и вернуть хозяев в офисы. Что думаете?
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Такое ощущение, что они делают всё, чтобы отправить нас назад в офисы.
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