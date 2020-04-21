Белорусские коты против удаленки

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе мы опубликовали подборку домашних питомцев, которым теперь приходится делить пустовавшие в рабочие дни квартиры и дома со своими хозяевами, запертыми на карантине. У нас в стране изоляции нет, но многие тоже перешли на удаленную работу на радость мохнатым созданиям. Впрочем, по присланным в редакцию фотографиям, порой складывается обратное впечатление — что коты и другие домашние животные белорусов делают всё возможное, чтобы испортить рабочую обстановку и вернуть хозяев в офисы. Что думаете?



Самый маленький помощник



Кошка Чиана



«Эй, Сири» (так зовут невиртуального помощника Ольги)



Кошка Кнопка



Кошка Котя



Кошка Лилу



Кошка Маша и менеджер Саша



Кошка Моника



Кошка Мошка



Кот Лукас



Кот Алик



«Котогрелка» Дмитрия



Кот читателя Егора



Кот Джокер



Кот Гамильтон



Кот Кекс



Кот Марк



Кот читательницы Алены



Кот Симба



Кот Степан



Кот Томас



Людмила и Симон, который посчитал ее сумку для ноутбука прекрасной лежанкой



Кот Мурлик



Питомиц Виктории



Кот Маскарпон



Рабочее место Екатерины



Сразу три помощника Ольги



«Усатый офис-менеджер»



«Заботится и не дает учиться»



«Помогают» даже шиншиллы! На фото — Амур



Тильман и Джеки



Упитанная кошка Милка «мешает работать и нажимает на кнопки»



«Котоработник года»