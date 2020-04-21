Силиконовая грудь спасла женщину от смерти - она задержала пулю

Источник материала: Tut.by

30-летнюю жительницу Канады едва не застрелили, но ее жизнь спас силиконовый грудной имплант. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на статью в Plastic Surgery Case Studies .



Фото: McEvenue et al., Plastic Surgery Case Studies, 2020

Инцидент произошел в Онтарио. Девушка шла ночью по улице и внезапно почувствовала резкую боль в левой груди. Она посмотрела вниз и увидела кровь.

Пострадавшую срочно доставили в больницу — там выяснилось, что в девушку стреляли, но пуля застряла в левом грудном импланте. Кроме того, у нее было сломано ребро. Компьютерная томография выявила повреждение легочной ткани, но внутренние органы не пострадали.

Оказалось, что пуля задела оба импланта — их пришлось удалить. После этого пулю извлекли и передали полиции.

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Фото: McEvenue et al., Plastic Surgery Case Studies, 2020

По словам медиков, если бы у девушки не было имплантов, то пуля могла бы попасть в сердце. В конце материала говорится, что в медицинской литературе описано только два подобных случая.

Стрелявший в жительницу Канады все еще на найден, правоохранители ведут расследование.