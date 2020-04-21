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Несвижане говорят «#СпасибоМедикам» 

21.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Представители молодежи Несвижчины выразили благодарность медицинским работникам, присоединившись к республиканскому марафону «#СпасибоМедикам». 
Инициаторами проекта выступили Белорусский республиканский союз молодежи и РУП «Белпочта». Сегодня каждый желающий может скачать эскизы почтовых карточек на портале www.brsm.by и отправить свое послание тем, кто самоотверженно заботиться о нашем здоровье и спасает жизни. Марку наклеивать не нужно — до конца апреля все карточки с хештегом #спасибомедикам «Белпочта» доставит бесплатно. Приветствуются и открытки ручной работы. Адреса медицинских учреждений размещены на сайтах главных управлений по здравоохранению областей и Минска

Несвижане говорят «#СпасибоМедикам» 

Одними из первых слова благодарности отправили учащиеся первичной организации РК ОО «БРСМ» Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа
На фото: Валерия Фадеева, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Екатерина Ковешникова, Алеся Хурс и Анастасия Зверёк 

Несвижане говорят «#СпасибоМедикам» 

Несвижане говорят «#СпасибоМедикам» 
Наталья ЕРМОШЕНКО. 

 


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Теги: Минск
 
 
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Представители молодежи Несвижчины выразили благодарность медицинским работникам, присоединившись к республиканскому марафону «#СпасибоМедикам». Инициаторами...
 
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