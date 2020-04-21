Несвижане говорят «#СпасибоМедикам» 

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Представители молодежи Несвижчины выразили благодарность медицинским работникам, присоединившись к республиканскому марафону «#СпасибоМедикам».

Инициаторами проекта выступили Белорусский республиканский союз молодежи и РУП «Белпочта». Сегодня каждый желающий может скачать эскизы почтовых карточек на портале www.brsm.by и отправить свое послание тем, кто самоотверженно заботиться о нашем здоровье и спасает жизни. Марку наклеивать не нужно — до конца апреля все карточки с хештегом #спасибомедикам «Белпочта» доставит бесплатно. Приветствуются и открытки ручной работы. Адреса медицинских учреждений размещены на сайтах главных управлений по здравоохранению областей и Минска.





Одними из первых слова благодарности отправили учащиеся первичной организации РК ОО «БРСМ» Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа

На фото: Валерия Фадеева, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Екатерина Ковешникова, Алеся Хурс и Анастасия Зверёк







Наталья ЕРМОШЕНКО.



