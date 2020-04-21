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Леонид Кучук стал новым главным тренером футбольного минского «Динамо»
Источник материала: ОНТ
Леонид Кучук стал новым главным тренером минского «Динамо», специалист уже в Беларуси.
Однако к работе тренер еще не приступил, он находится на двухнедельном карантине после прибытия из-за рубежа. Вчерашнюю тренировку клуба проводили его новые помощники – сын Алексей, и специалист по работе с вратарями Юрий Афанасенко. Последним местом работы 60-летнего Кучука был украинский «Рух» из второго дивизиона.
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Леонид Кучук стал новым главным тренером минского «Динамо», специалист уже в Беларуси. Однако к работе тренер еще не приступил, он находится на двухнедельном...
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