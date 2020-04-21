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Акция ГАИ «Открой сезон без нарушений!» начнется 24 апреля. Особое внимание — байкерам

21.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Акция ГАИ «Открой сезон без нарушений!» начнется 24 апреля. Особое внимание — байкерам

На всей территории Республики Беларусь 24 апреля 2020 года Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Открой сезон без нарушений!». С того же дня и по 4 мая пройдет республиканская акция с одноименным названием. Внимание на дорогах уделят мотоциклистам.

Как проинформировали в ГУВД Мингорисполкома, к основным нарушениям ПДД среди мотоциклистов можно отнести превышение скорости, проезд на красный, выезд на «встречку», нарушение правил маневрирования, а также управление мотоциклом при отсутствии соответствующей категории в водительском удостоверении.

В рамках акции будут проводить рейды, профилактические мероприятия, направленные на предотвращение или выявление нарушений.

В Госавтоинспекции напомнили: при движении на мотоцикле всегда нужно оценивать дорожную ситуацию и выполнять все действия, необходимые для обеспечения безопасности. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и двигаться с включенным ближним светом фар. Обязательны своевременная регистрация транспортных средств и прохождение государственного технического осмотра. Также недопустимо садиться за руль мототранспорта лицам, не имеющим водительского удостоверения соответствующей водительской категории.

Сезон открывают в эти дни и большинство велосипедистов. Им также рекомендуют быть внимательнее и помнить, что двигаться они должны по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару, пешеходной дорожке (не создавая помех для движения пешеходов) и только при отсутствии этих элементов — в крайней правой полосе проезжей части.

Вне перекрестков, на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, велосипедист обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.

В темное время суток или при недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены: спереди фонарь белого цвета, сзади — красного. При пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедист должен вести транспортное средство в руках.

«Уважаемые участники дорожного движения, не забывайте про культуру поведения на дороге, будьте вежливы и уважительно относитесь друг к другу!» — подытожили в ГАИ.

Источник: mlyn.by

 


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  На всей территории Республики Беларусь 24 апреля 2020 года Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «Открой
 
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