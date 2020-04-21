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В Ганцевичах в отношении 12 человек применен закон об амнистии

21.04.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Ганцевичах в отношении 12 человек применен закон об амнистии
Фото носит иллюстративный характер

Закон Республики Беларусь от 19.07.2019 №230-З «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» вступил в законную силу 25.07.2019, в связи с чем с августа 2019 года сотрудниками УИИ Ганцевичского РОВД Зелёнко Евгенией Павловной и Бурьяком Владиславом Витальевичем совместно с прокуратурой Ганцевичского района в тесном взаимодействии проводились все мероприятия, направленные на реализацию указанного Закона.

Так, всего из числа лиц, состоящих на учётах в УИИ Ганцевичского РОВД, отбывающих наказания не связанным с изоляцией от общества, подпадало под действие амнистии 12 лиц, осужденных к наказаниям не связанным с лишением свободы и иным мерам уголовной ответственности, из которых 11 мужчин и 1 женщина.

В результате проделанной работы амнистия рассмотрена в отношении 12 лиц или 100% осужденных, подпадающих под действие Закона, из них 9 лиц полностью освобождены от наказания, 3 осужденным срок сокращён на 1 год.

Из исправительных учреждений в Ганцевичский РОВД прибыло 10 лиц, освобождённых на основании Закона, из которых 3 лица, за которыми может быть установлен превентивный надзор и 7 – прочие лица, имеющие судимость. При постановке на учёт с каждым из указанных лиц, проведены индивидуальные беседы о необходимости трудоустройства и выданы направления в органы по труду, занятости и социальной защите.

С целью оказания социальной поддержки лицам, освобождённым из мест лишения свободы на основании Закона Республики Беларусь от 19.07.2019 №230-З «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» в первом квартале 2020 сотрудниками УИИ Ганцевичского РОВД в адрес отдела управления по труду и социальной защите Ганцевичского райисполкома, а также в сельисполкомы Ганцевичского района направлены соответствующие информационные письма о необходимости рассмотрения лиц, не имеющих постоянного места работы, с дальнейшим принятием мер по их трудоустройству.

Под амнистию, в основном попали те, кто совершил неопасные преступления, представляющие наименьшую опасность для общества, относительно лёгкие преступления, зачастую – впервые. Большинство людей, оказавшись за решёткой либо будучи осуждены к иным видам уголовных наказаний, осознают всю ситуацию и после применения к ним амнистии становятся на свой путь исправления.

Однако встречаются и те, которые в силу устойчивого своего характера и нежелания изменять свой образ жизни и соблюдать законодательство Республики Беларусь – сами для себя выбирают регрессивный путь – возвращение в места лишения свободы. Так, несмотря на проведённые субъектами профилактики мероприятия по оказанию социальной поддержки, 1 подучётный, из числа амнистированных лиц, решил вернуться вновь  в места лишения свободы, который 07.02.2020 вновь осужден судом Ганцевичского района по ч.2 ст.212 и ч.2 ст.205 УК Республики Беларусь к 4 годам лишения свободы.

Находиться на свободе или вернуться в места лишения свободы – выбор каждого, кто переступил Закон.

Начальник Ганцевичского РОВД подполковник милиции

В.В. Кулешов.

    

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Закон Республики Беларусь от 19.07.2019 №230-З «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» вступил в законную
 
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