Отключение горячей воды в городе Пинск переносится (если что, в Бресте тоже)

Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с эпидемиологической обстановкой и рекомендацией Пинского городского исполнительного комитета, в период апрель-май 2020 года, какие-либо работы, связанные с отключением горячей воды в городе Пинск, проводиться не будут.





Изменения в графике испытаний тепловых сетей города Пинска на 2020 год будут размещены на сайте дополнительно, а отключение горячего водоснабжения в данный период будет производиться только для устранения аварийных ситуаций.