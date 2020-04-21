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Отключение горячей воды в городе Пинск переносится (если что, в Бресте тоже)
21.04.2020 12:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В связи с эпидемиологической обстановкой и рекомендацией Пинского городского исполнительного комитета, в период апрель-май 2020 года, какие-либо работы, связанные с отключением горячей воды в городе Пинск, проводиться не будут.
Изменения в графике испытаний тепловых сетей города Пинска на 2020 год будут размещены на сайте дополнительно, а отключение горячего водоснабжения в данный период будет производиться только для устранения аварийных ситуаций.
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В связи с эпидемиологической обстановкой и рекомендацией Пинского городского исполнительного комитета, в период апрель-май 2020 года, какие-либо работы,...
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