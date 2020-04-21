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В Пинске вандалисты повредили саженцы лип

21.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Не иначе как в городе завелся «потрошитель» деревьев. Чем тогда еще объяснить систематическое и целенаправленное уничтожение молодых деревьев таким вот садистским способом: топором или ножом, да еще снизу верх. Причем преимущественно повреждаются саженцы лип.

- Ничего подобного не наблюдал за многие годы работы, - возмущается начальник участка зеленого строительства КУПП «Жилищно-коммунального хозяйства» г. Пинска Евгений Рошка. – Случалось, что посадки ломали хулиганы, несознательные граждане уносили саженцы с корнем - то ли себе на дачу, то ли на продажу. Но чтобы так жестоко расправлялись с деревцами, видеть не приходилось. Подрежут кору и ствол и оставят медленно умирать.

Установлено что на улице Центральной пропало 17 деревьев и еще 23 - на улице Первомайской в районе ЖЭСа №2. Стоимость ущерба оценивается порядка 800 рублей. Это если делать новые посадки. Уничтожены деревья, за которыми несколько лет велся уход, они хорошо прижились, им бы расти и расти.

Евгений Рошка заверил, что утраченные зеленые насаждения восстановлены, и призвал горожан не оставаться равнодушным к проявлениям вандализма. Если вы оказались свидетелями подобных действий, немедленно сообщите в милицию, включите видеокамеру. Вместе остановим «потрошителей» деревьев.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
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Не иначе как в городе завелся «потрошитель» деревьев. Чем тогда еще объяснить систематическое и целенаправленное уничтожение молодых деревьев таким вот...
 
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