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Профсоюзы инициируют дополнительные меры для защиты работников от COVID-19

21.04.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Профсоюзы вместе с нанимателями принимают меры по недопущению распространения короновируса среди работников предприятий и организаций.

 

Профсоюзы инициируют дополнительные меры для защиты работников от COVID-19

 

Усилен контроль за соблюдением гигиенических норм на предприятиях и в организациях, проводится работа по корректировке режима их работы для исключения массового скопления людей. При этом особое внимание уделяется защите работников так называемой группы риска, в том числе беременных женщин.

Например, профком ОАО «Белшина» инициировал изменения в коллективный договор. И теперь беременные женщины вне зависимости от того, работают они во вредных условиях или нет, по желанию могут уйти в социальный отпуск с сохранением среднего заработка. На ряде предприятий приняты решения о предоставлении вне графика трудовых отпусков людям старшего возраста.

Так, в УП «Виток», где трудятся люди с ограниченными возможностями, более 30 работников из группы риска отправили в оплачиваемые отпуска. В УП «Минсккоммунтеплосеть» работникам старше 50 лет также предложили взять оплачиваемый трудовой отпуск.

Кроме того, профкомы ряда предприятий выступили с предложениями организовать доставку сотрудников к месту работы транспортом нанимателя. Например, по Брестской области такие решения приняты во многих организациях, которые относятся к строительной отрасли, — КУП «Брестжилстрой», ОАО «Березастройматериалы», РУПП «Гранит» и др.

Большая работа проводится и по организации питания на рабочих местах. На некоторых предприятиях изменены графики рабочего времени и обедов, чтобы не допускать массового скопления работников. А в отдельных организациях приняты решения о доставке горячего питания в отдельных ланч-боксах или приготовлении обедов на вынос в столовых предприятий.

 

mininform.gov.by


 
 
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  Профсоюзы вместе с нанимателями принимают меры по недопущению распространения короновируса среди работников предприятий и организаций.     Усилен контроль за...
 
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