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Национальный центр современных искусств Беларуси возглавил топ-5 музеев и центров современного искусства стран СНГ

21.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Национальный центр современных искусств Беларуси возглавил топ-5 лучших музеев и центров современного искусства стран СНГ, популярных для посещений, онлайн-туров и виртуальных экскурсий. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные портала ТурСтат.

Национальный центр современных искусств Беларуси возглавил топ-5 музеев и центров современного искусства стран СНГ

Далее расположились Центр Гейдара Алиева в Баку, Центр современного искусства «Куланши» и Дворец мира и согласия (Пирамида) в Нур-Султане, Музей современного искусства в Ереване и Центр современного искусства в Ташкенте.

Рейтинг представлен по результатам исследования популярности музеев и предложений виртуальных туров и экскурсий по экспозициям музеев.

Источник: БелТА

 
 
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Национальный центр современных искусств Беларуси возглавил топ-5 лучших музеев и центров современного искусства стран СНГ, популярных для посещений, онлайн-туров...
 
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