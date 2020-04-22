Брестчан приглашают принять участие в конкурсе с призовым фондом в 1 млн. долларов

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды информирует и приглашает принять участие организациям Республики Беларусь в 12-м цикле конкурса лучших международных практик в области устойчивого развития, проводимого при финансовой поддержке Правительства Дубая с 1996 года.





Общий призовой фонд конкурса составляет 1 млн. долларов США. Конкурс будет проводиться в пяти номинациях:

1. Передовой опыт в области обновления городов и общественных пространств (присуждается за решение проблем городов будущего; за поиск путей обеспечения в рамках городской среды доступным жильем и продовольствием, водой, чистым воздухом, свободным передвижением, насыщенной общественной жизни и охраны окружающей среды в условиях постоянно растущей численностью городского населения);

2 Передовой опыт в области строительства устойчивых, инновационных и «умных» зданий (направлена на поиск устойчивых, инновационных и креативных проектов по строительству «умных» зданий с целью ограничения негативного воздействия на окружающую среду, повышения благосостояния людей и достижения целей устойчивого развития);

Передовой опыт в области надежного обеспечения городов продовольствием (идентификация системных изменений и улучшений в обеспечении доступа к продовольствию для всех слоев населения при сохранении тесной связи между производством, хранением и поставкой продовольствия на местном, региональном и глобальном уровнях, приводящих к улучшению жизни в населенных пунктах); Передовой опыт в решении проблемы изменения климата и сокращения загрязнения окружающей среды (поиск решений проблемы изменения климата, сокращения загрязнения и сохранения биоразнообразия, в том числе посредством применения механизма долгосрочного управления и концепции циркулярной экономики с участием всех заинтересованных лиц); Передовой опыт в области планирования городской инфраструктуры и управления (поиск устойчивых, инновационных и креативных проектов по созданию устойчивых, инновационных и креативных проектов по строительству «умных» зданий с целью ограничения негативного воздействия на окружающую среду, повышения благосостояния людей и достижения целей устойчивого развития).

Заявки на участие в конкурсе могут подавать все государственные органы, местные органы власти и ассоциации, неправительственные организации, международные и общественные организации, исследовательские и академические учреждения, государственные и частные организации, средства массовой информации и физические лица.