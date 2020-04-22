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Специалисты устанавливают причину пожара в одном из общежитий Полоцка

22.04.2020 09:25 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

О возгорании на четвертом этаже по улице Спортивной спасателей известила автоматическая система мониторинга. До приезда огнеборцев проживающий в комнате успел покинуть огненный бокс. На время ЧП 36 человек были эвакуированы из общежития. В комнате и коридоре  повреждено имущество и закопчены стены. О пострадавших не сообщается. 
 
 
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О возгорании на четвертом этаже по улице Спортивной спасателей известила автоматическая система мониторинга. До приезда огнеборцев проживающий в комнате успел...
 
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