Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в Брестском горисполкоме в торжественной обстановке состоялось вручение медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов» активу ветеранских организаций города.

Бреста вручил ветеранам юбилейные медали" alt="Мэр Бреста вручил ветеранам юбилейные медали" src="https://www.21.by/pub/news/2020/04/1587526576249800.jpg">



На мероприятии присутствовали ветераны, которые ковали Великую Победу на фронтах войны и в тылу, жители блокадного Ленинграда: Березнев Василий Ефимович, Григорьев Александр Филиппович, Долгов Иван Семенович, Касатонов Валерий Федорович, Колпаков Петр Федорович, Кругликов Константин Максимович, Мельник Николай Никитович, Морозова Раиса Михайловна.

Вручая награды и памятные подарки, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук поздравил ветеранов с наступающим праздником – 75-летием Великой Победы, поблагодарил их за активное участие в ветеранском движении и пожелал им здоровья и благополучия.

Ветеранов с вручением награды также поздравил военный комиссар города Бреста и Брестского района полковник Валерий Иванович Касянюк.

Медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» учреждена Указом главы государства. Ею будут награждены все ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним.