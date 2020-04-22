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Мэр Бреста вручил ветеранам юбилейные медали

22.04.2020 06:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в Брестском горисполкоме в торжественной обстановке состоялось вручение медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов» активу ветеранских организаций города.

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На мероприятии присутствовали ветераны, которые ковали Великую Победу на фронтах войны и в тылу, жители блокадного Ленинграда: Березнев Василий Ефимович, Григорьев Александр Филиппович, Долгов Иван Семенович, Касатонов Валерий Федорович, Колпаков Петр Федорович, Кругликов Константин Максимович, Мельник Николай Никитович, Морозова Раиса Михайловна.

Вручая награды и памятные подарки, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук поздравил ветеранов с наступающим праздником – 75-летием Великой Победы, поблагодарил их за активное участие в ветеранском движении и пожелал им здоровья и благополучия.

Ветеранов с вручением награды также поздравил военный комиссар города Бреста и Брестского района полковник Валерий Иванович Касянюк.

Медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» учреждена Указом главы государства. Ею будут награждены все ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня в Брестском горисполкоме в торжественной обстановке состоялось вручение медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов» активу...
 
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