Лукашенко: рестораны поддерживать не будем









Выступая перед трудовым коллективом, Александр Лукашенко разъяснил, как малому бизнесу пережить кризис и кому не приходится рассчитывать на господдержку.





Скидки ни на что не будет, пусть в очередь не выстраиваются (предприниматели. — Прим. ред.) и не ждут, что мы рестораны будем поддерживать. Пусть кормят людей, пусть возят домой пищу, пусть возят врачам, на заводы... Только должны быть нормальные цены. И это время надо пережить. А если в магазинчике два-три человека и сегодня магазин не работает, то можно в строительство, сельское хозяйство, в городе работы хватает. Вакансий у нас много. Надо поработать, может, и на нелюбимой работе, чтобы семью прокормить и выйти из этой ситуации, когда весь мир начнет работать.