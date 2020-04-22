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Лукашенко: рестораны поддерживать не будем

22.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава государства инспектировал Бобруйск и, в частности, побывал на швейном предприятии «Славянка».



Выступая перед трудовым коллективом, Александр Лукашенко разъяснил, как малому бизнесу пережить кризис и кому не приходится рассчитывать на господдержку.

Скидки ни на что не будет, пусть в очередь не выстраиваются (предприниматели. — Прим. ред.) и не ждут, что мы рестораны будем поддерживать. Пусть кормят людей, пусть возят домой пищу, пусть возят врачам, на заводы... Только должны быть нормальные цены. И это время надо пережить. А если в магазинчике два-три человека и сегодня магазин не работает, то можно в строительство, сельское хозяйство, в городе работы хватает. Вакансий у нас много. Надо поработать, может, и на нелюбимой работе, чтобы семью прокормить и выйти из этой ситуации, когда весь мир начнет работать.
 
 
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Глава государства инспектировал Бобруйск и, в частности, побывал на швейном предприятии «Славянка».
 
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