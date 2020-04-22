Еще в далеком 1984 году Елена Абрамчикова связала свою жизнь со сферой связи и коммуникаций

Источник материала: Маяк Преднепровья

Высокие технологии довольно быстро развиваются и прочно входят в повседневную жизнь человека, обеспечивая ему комфорт и предусмотренную разными инструкциями безопасность

Согласитесь, что сегодня трудно обойтись без скоростного интернета, интерактивного телевидения и даже обычного стационарного телефона. А ведь Быховский участок электросвязи Шкловского зонального узла электросвязи Могилевского филиала РУП «Белтелеком» оказывает и другие услуги горожанам и сельским жителям нашего района. И на этом ответственном месте трудится специалист по продажам предприятия Елена Абрамчикова, которой на недавнем районном слете передовиков народного хозяйства вручили за высокий профессионализм Благодарность районного исполнительного комитета.

Еще в далеком 1984 году связала свою жизнь со сферой связи и коммуникаций молодая девушка, которая переехала на постоянное место жительства в райцентр из уже несуществующей деревни Чернолесье теперешнего Новобыховского сельсовета. Елена Дмитриевна рассказывает, что ее родной населенный пункт насчитывал не более 30 дворов. Отец трудился шофером в давно не существующем колхозе «Ленинский путь», мама — там же в полеводческой бригаде. Позже оформилась почтальоном в местное отделение почтовой связи. Непросто им было растить, воспитывать четырех дочерей. А в большой семье Лена была старшей, поэтому тоже приходилось трудиться по хозяйству, присматривать за младшими сестрами. Училась же в начальной школе соседней деревни Истопки, потом в Станционнотощицкой средней школе, где и получила аттестат зрелости. Той школы тоже теперь нет.

В деревне Верхняя Тощица почтовое отделение в то время возглавляла родная тетя героини моей зарисовки. Позже ее перевели в тогдашний Быховский узел почтовой связи, где она стала бухгалтером. Именно тетя, как только племянница окончила школу, забрала ее к себе в город и трудоустроила туда, где работала сама. В узле почтовой связи моя собеседница начинала свой профессиональный путь с того, что принимала посылки и письма, но спустя три месяца ее перевели в отделение связи в деревню Мокрое на место оператора, ушедшего в декретный отпуск. Однако буквально через полгода вернулась обратно, но уже в отдел инструкторов. Там в течение года занималась ревизионными проверками почтовых отделений района. Работа, связанная с частыми командировками, ей очень нравилась. Но однажды бригадир телефонной станции Ольга Килессо обратилась к главному ревизору Галине Дозорцевой с просьбой перевода Елены Абрамчиковой на новое место работы. Куда именно? На телефонную станцию, которая находилась в тогдашнем военном городке и куда требовался человек с хорошо поставленным голосом, хорошей дикцией. И главный ревизор дала свое согласие.

Елена Дмитриевна вспоминает, как бесконечно соединяла междугородних абонентов, как приходилось трудиться и в дневную, и в ночную смену, в выходные и в праздничные дни. А непосредственно ей полагался-то всего один выходной день. В то далекое время такой услугой, как междугородние телефонные разговоры с помощью коммутатора, пользовалось очень много людей. Некоторые посетители, чтобы поговорить с родными или друзьями, приходили даже в три часа ночи. Так, по словам Абрамчиковой, особенно часто поступал один офицер 57-ой МРАД, который звонил в Иркутскую область России.

Для телефониста вообще-то сам процесс связи довольно трудоемкий и напоминает некую своеобразную цепочку. Ведь к нему следовало привлечь коллег, находящихся на другом конце телефонного провода. Да и в новогоднюю ночь тоже не отдыхали. Затишье было только на десять минут — с 23.55 до 00.05 часов. А потом абоненты старались поздравить с праздником своих родных, близких, друзей, проживающих не только в Беларуси, но и в других республиках бывшего Советского Союза. Запомнился случай, когда одна молодая женщина настойчиво пыталась дозвониться в одну из больниц Витебска, где нужный ей человек работал врачом-хирургом. На другом конце провода, поднимая телефонную трубку, отвечали, что тот сейчас проводит операцию, лучше позвонить в другой раз. Тем не менее, настойчивый абонент просила оператора созваниваться с Витебском каждые полчаса. Напористость ее угасла только ближе к семи часам утра. Однако женщина, прощаясь, все равно тепло поблагодарила телефониста.

В начале двухтысячных годов, когда ликвидировали телефонную станцию, Елена Абрамчикова стала оператором пункта коллективного пользования в том же микрорайоне Быхов -1. В основном занималась приемом платежей за оказанные услуги связи. А последние десять лет трудится в своей нынешней должности: занимается с юридическими и физическими лицами, принимает заявки, заключает договора. Постоянно консультирует своих клиентов, рассказывает о той или иной услуге, которую предоставляет Быховский участок электросвязи. В общении с людьми она всегда внимательна, вежлива и корректна. Поэтому неоднократно становилась лучшим специалистом региона в корпоративном конкурсе «Лидер продаж».

Свободного времени у этого делового человека не так уж и много. Его она тратит на своих любимых внуков и садоводство. Иногда посещает свою малую родину, вспоминая детство и юность. И там приводит в порядок могилы дорогих сердцу людей.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.