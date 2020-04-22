Реакция собаки на фильм поразила пользователей сети (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Собака, которая любит кино, удивила пользователей сети. Кадры реакции животного на фильм опубликованы на YouTube.

Хозяин бульдога записал на видео момент, когда питомец смотрит картину «Кинг-Конг». Когда главная героиня попала в беду, собака начала эмоционально реагировать на происходящее в сцене. Пользователей сети поразило «сопереживание» со стороны животного. Видео собрало свыше 17 миллионов просмотров.

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