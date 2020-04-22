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Реакция собаки на фильм поразила пользователей сети (ВИДЕО)

22.04.2020 10:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Реакция собаки на фильм поразила пользователей сети (ВИДЕО)

Собака, которая любит кино, удивила пользователей сети. Кадры реакции животного на фильм опубликованы на YouTube

Хозяин бульдога записал на видео момент, когда питомец смотрит картину «Кинг-Конг». Когда главная героиня попала в беду, собака начала эмоционально реагировать на происходящее в сцене. Пользователей сети поразило «сопереживание» со стороны животного. Видео собрало свыше 17 миллионов просмотров. 

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Собака, которая любит кино, удивила пользователей сети. Кадры реакции животного на фильм опубликованы на YouTube.  Хозяин бульдога записал на видео момент, когда...
 
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