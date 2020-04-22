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Общественное объединение «Белая Русь» поддерживает кампанию в поддержку медработников
Источник материала: ОНТ
По всей стране продолжается кампания в поддержку медработников. Равнодушных нет – белорусы демонстрируют это на собственном примере. Включилось в марафон добра и общественное объединение «Белая Русь». Перчатки, защитные костюмы, очки, респираторы и дезинфицирующие средства развозят несколько недель.
В целях безопасности – маска, чтобы не создавать массовости, в больницы и поликлиники отправляются по одному. На помощь людям в белых халатах, водителям скорых и другим работникам подстанций ушло уже более 30 тысяч рублей.
Почти полтысячи масок приняли сегодня и в 3-й больнице Минска. Врачи признаются: дышать без них могут только дома, да и поток пациентов у них вырос, и помощь – кстати!
Уже завтра активисты объединения продолжат свою работу. С самого утра 150 защитных комбинезонов передадут во 2-ю больницу.
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По всей стране продолжается кампания в поддержку медработников. Равнодушных нет – белорусы демонстрируют это на собственном примере. Включилось в марафон добра и...
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