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Общественное объединение «Белая Русь» поддерживает кампанию в поддержку медработников

22.04.2020 17:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Общественное объединение «Белая Русь» поддерживает кампанию в поддержку медработников

По всей стране продолжается кампания в поддержку медработников. Равнодушных нет – белорусы демонстрируют это на собственном примере. Включилось в марафон добра и общественное объединение «Белая Русь». Перчатки, защитные костюмы, очки, респираторы и дезинфицирующие средства развозят несколько недель.

В целях безопасности – маска, чтобы не создавать массовости, в больницы и поликлиники отправляются по одному. На помощь людям в белых халатах, водителям скорых и другим работникам подстанций ушло уже более 30 тысяч рублей. 

Алексей Сегалович, председатель Ленинской районной организации «Белая Русь»: «Вот и сегодня продолжается наша акция «"Белая Русь" – медикам». Мы привезли в 6-ю поликлинику почти тысячу масок, они пойдут не только сюда, но и будут розданы в другие учреждения здравоохранения. Шестая центральная поликлиника – основная на район, поэтому она распределяет сейчас эти средства».

Елена Пуцило, главный врач 6-й Центральной поликлиники г. Минска«Поток пациентов на амбулаторно-поликлинические учреждения сейчас увеличился и увеличился намного, потому что работа не прекращается. Наш медперсонал защищен, но мы рады любой помощи».

Почти полтысячи масок приняли сегодня и в 3-й больнице Минска. Врачи признаются: дышать без них могут только дома, да и поток пациентов у них вырос, и помощь – кстати! 

Уже завтра активисты объединения продолжат свою работу. С самого утра 150 защитных комбинезонов передадут во 2-ю больницу. 

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Теги: Минск
 
 
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По всей стране продолжается кампания в поддержку медработников. Равнодушных нет – белорусы демонстрируют это на собственном примере. Включилось в марафон добра и...
 
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