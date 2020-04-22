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В Оклахоме выпал град размером с мячик для пинг-понга

22.04.2020 18:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Град размером с мяч для пинг-понга обрушился на американский штат Оклахома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Оклахоме выпал град размером с мячик для пинг-понга

Сильнее всего пострадал город Элк-Сити. Ледяные шары, достигавшие 5 сантиметров в диаметре, повредили крыши десятков домов, а также сотни автомобилей.

В Оклахоме выпал град размером с мячик для пинг-понга

Сильным ветром были повалены деревья. Из-за обрывов на линиях электропередачи многие местные жители остались без электричества. 

В Оклахоме выпал град размером с мячик для пинг-понга

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Новости США. Град размером с мяч для пинг-понга обрушился на американский штат Оклахома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Сильнее всего пострадал...
 
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