Интервью с начальником Несвижского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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22 апреля свой профессиональный праздник отмечает совсем малочисленная категория наших земляков. Профессия судебного эксперта довольно специфичная, но немыслима при проведении расследования преступлений. Судэксперты расставляют все точки над “і”, вносят ясность в ситуацию. Им почет и уважение. Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь исполняется 7 лет. В 2013 году был подписан Указ об образовании этой структуры. Она была создана на базе Государственной службы медицинских судебных экспертиз, экспертных подразделений органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил и экспертных подразделений Министерства юстиции Республики Беларусь. И по поводу профессионального праздника на вопросы “НН” отвечает начальник Несвижского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Р.В.Пилипчик.

– Руслан Васильевич, насколько важным в ходе расследования преступлений является заключение эксперта?

– Заключения экспертов выполняют значительную роль в процессе расследования. Зачастую это единственное неопровержимое доказательство совершенного преступления и вины лица, его совершившего.

Отмечу, что количество назначаемых экспертиз не снижается, а по некоторым видам возросло. При этом нами большое внимание уделяется их качеству. Создана специальная система жесткого контроля: экспертные заключения изучаются руководством экспертных подразделений; эксперты на совместных семинарах, совещаниях решают контрольные задания, разбирают проблемные вопросы. Каждое заключение подвергается изучению в целях недопущения ошибок в выводах и предоставления в правоохранительные и иные государственные органы для потверждения его правильности. Ведь за этим стоят судьбы людей.

– Время и технологии – стремительны в своем развитии, скажите, какие в последнее время появились виды экспертиз?

– За прошедшие семь лет специалистами управления по Минской области освоены новые виды экспертиз: товароведческие, автотовароведческие, фоноскопические, строительно-технические, экономические и лингвистические. Специалисты повышают квалификацию, обучаются производству экспертиз, которые ранее не проводились.

В Несвижском межрайонном отделе проводятся дактилоскопические, трасологические, судебно-медицинские экспертизы, экспертиза холодного и метательного оружия.

– Какое количество экспертиз проведено вашей структурой и насколько необходимо участие экспертов на местах происшествий?

– Нагрузка на судебных экспертов остается стабильно высокой и имеет незначительный рост. Ежегодно сотрудниками Несвижского межрайонного отдела в среднем проводится около 1400 криминалистических и судебно-медицинских экспертиз.

На месте происшествия эксперт выступает в качестве специалиста, производит фиксацию и изъятие объектов и следов для их дальнейшего исследования. В среднем за год мы принимаем участие в более чем 600 осмотрах проишествий.

– Доступны ли гражданам услуги судебных экспертов?

– Мы оказываем помощь не только органам (лицам), ведущим гражданский, уголовный или хозяйственный процессы, а также гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по заявлениям. Исследования и экспертизы выполняются на возмездной основе. Население Минской области услугами судебных экспертов пользуется достаточно активно.

– Какие виды экспертных исследований пользуются наибольшей популярностью среди граждан?

– Востребованной является экспертиза по исследованию идентификационных номеров автомобилей. Процедура позволяет установить, пытался ли кто-либо изменить VIN транспортного средства в криминальных целях. Например, желая сбыть угнанную машину, преступники различными способами изменяют идентификационные обозначения транспортных средств. Поэтому мы советуем людям в случае приобретения подержанного автомобиля при обнаружении признаков серьезного кузовного ремонта или изменения маркировочных обозначений, при малейшем сомнении в подлинности документов, а также, если продавец слишком легко идет на необоснованное снижение стоимости автомобиля, предложить пройти экспертизу VIN, а заодно и документов на машину.

Также нами проводится судебно-медицинская экспертиза физических лиц. Предметом ее является медицинское обследование физических лиц с целью установления характера и степени тяжести телесных повреждений, установление механизма возникновения повреждений, давности (срока) причинения повреждений и разрешения других вопросов, требующих показаний в области судебной медицины. А также в Минской области широко востребованы психолого-психиатрические экспертизы, которые проводятся в целях определения способности лица понимать значение своих действий и руководить ими перед совершением юридически значимого действия: при продаже, покупке имущества, составлении завещания, договоров ренты и других гражданско-правовых сделок.

– По случаю образования вашей структуры, что пожелаете коллегам?

– Уважаемые коллеги, примите самые теплые и искренние пожелания крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, отличного настроения, личного счастья, материальных и духовных благ! Счастья, мира и добра вам, вашим родным и близким!

“НН”.

Фото sudexpert.gov.by