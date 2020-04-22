Интервью с начальником Несвижского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз

22 апреля свой профессиональный праздник отмечает совсем малочисленная категория наших земляков. Профессия судебного эксперта довольно специфичная, но немыслима при проведении расследования преступлений. Судэксперты расставляют все точки над “і”, вносят ясность в ситуацию. Им почет и уважение. Государственному комитету судебных экспертиз Республики Беларусь исполняется 7 лет. В 2013 году был подписан Указ об образовании этой структуры. Она была создана на базе Государственной службы медицинских судебных экспертиз, экспертных подразделений органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил и экспертных подразделений Министерства юстиции Республики Беларусь. И по поводу профессионального праздника на вопросы “НН” отвечает начальник Несвижского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Р.В.Пилипчик.
– Руслан Васильевич, насколько важным в ходе расследования преступлений является заключение эксперта?
– Заключения экспертов выполняют значительную роль в процессе расследования. Зачастую это единственное неопровержимое доказательство совершенного преступления и вины лица, его совершившего.
Отмечу, что количество назначаемых экспертиз не снижается, а по некоторым видам возросло. При этом нами большое внимание уделяется их качеству. Создана специальная система жесткого контроля: экспертные заключения изучаются руководством экспертных подразделений; эксперты на совместных семинарах, совещаниях решают контрольные задания, разбирают проблемные вопросы. Каждое заключение подвергается изучению в целях недопущения ошибок в выводах и предоставления в правоохранительные и иные государственные органы для потверждения его правильности. Ведь за этим стоят судьбы людей.
– Время и технологии – стремительны в своем развитии, скажите, какие в последнее время появились виды экспертиз?
– За прошедшие семь лет специалистами управления по Минской области освоены новые виды экспертиз: товароведческие, автотовароведческие, фоноскопические, строительно-технические, экономические и лингвистические. Специалисты повышают квалификацию, обучаются производству экспертиз, которые ранее не проводились.
В Несвижском межрайонном отделе проводятся дактилоскопические, трасологические, судебно-медицинские экспертизы, экспертиза холодного и метательного оружия.
– Какое количество экспертиз проведено вашей структурой и насколько необходимо участие экспертов на местах происшествий?
– Нагрузка на судебных экспертов остается стабильно высокой и имеет незначительный рост. Ежегодно сотрудниками Несвижского межрайонного отдела в среднем проводится около 1400 криминалистических и судебно-медицинских экспертиз.
На месте происшествия эксперт выступает в качестве специалиста, производит фиксацию и изъятие объектов и следов для их дальнейшего исследования. В среднем за год мы принимаем участие в более чем 600 осмотрах проишествий.
– Доступны ли гражданам услуги судебных экспертов?
– Мы оказываем помощь не только органам (лицам), ведущим гражданский, уголовный или хозяйственный процессы, а также гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по заявлениям. Исследования и экспертизы выполняются на возмездной основе. Население Минской области услугами судебных экспертов пользуется достаточно активно.
– Какие виды экспертных исследований пользуются наибольшей популярностью среди граждан?
– Востребованной является экспертиза по исследованию идентификационных номеров автомобилей. Процедура позволяет установить, пытался ли кто-либо изменить VIN транспортного средства в криминальных целях. Например, желая сбыть угнанную машину, преступники различными способами изменяют идентификационные обозначения транспортных средств. Поэтому мы советуем людям в случае приобретения подержанного автомобиля при обнаружении признаков серьезного кузовного ремонта или изменения маркировочных обозначений, при малейшем сомнении в подлинности документов, а также, если продавец слишком легко идет на необоснованное снижение стоимости автомобиля, предложить пройти экспертизу VIN, а заодно и документов на машину.
Также нами проводится судебно-медицинская экспертиза физических лиц. Предметом ее является медицинское обследование физических лиц с целью установления характера и степени тяжести телесных повреждений, установление механизма возникновения повреждений, давности (срока) причинения повреждений и разрешения других вопросов, требующих показаний в области судебной медицины. А также в Минской области широко востребованы психолого-психиатрические экспертизы, которые проводятся в целях определения способности лица понимать значение своих действий и руководить ими перед совершением юридически значимого действия: при продаже, покупке имущества, составлении завещания, договоров ренты и других гражданско-правовых сделок.
– По случаю образования вашей структуры, что пожелаете коллегам?
– Уважаемые коллеги, примите самые теплые и искренние пожелания крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, отличного настроения, личного счастья, материальных и духовных благ! Счастья, мира и добра вам, вашим родным и близким!
“НН”.
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