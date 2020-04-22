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Госкомимущество: акции Паритетбанка проданы частному зарубежному инвестору

22.04.2020 17:56 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото из архива Паритетбанка

В сообщении отмечено, что в соответствии со стратегией развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года, утвержденной совместным постановлением Совета Министров и Национального банка Республики Беларусь от 28 марта 2017 года 229/6, в качестве одного из основных направлений дальнейшего развития банковской системы предусмотрено снижение доли государства в уставных фондах банков вплоть до полного выхода из состава акционеров (участников) отдельных банков путем продажи стратегическим инвесторам акций (долей в уставных фондах).

Равные права иностранных и национальных инвесторов на участие в приватизации государственного имущества, в том числе и государственных банков, равные условия для организации и ведения бизнеса закреплены в законодательстве Республики Беларусь, напомнили в Госкомимуществе.

Компания Beristore Holdings Limited принадлежит российскому предпринимателю Саиду Михайловичу Гуцериеву. В настоящий момент Саид Гуцериев является совладельцем зарегистрированной в Республике Беларусь криптобиржи Currency.com и нескольких ИТ-стартапов.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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