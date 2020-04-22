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Госкомимущество: акции Паритетбанка проданы частному зарубежному инвестору
Источник материала: Myfin
В сообщении отмечено, что в соответствии со стратегией развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года, утвержденной совместным постановлением Совета Министров и
Источник: Myfin.by
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