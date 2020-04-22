ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Встреча «нормандской четверки» состоится в новом формате на следующей неделе

22.04.2020 19:12 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Встреча «нормандской четверки» состоится в новом формате на следующей неделе

Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что видеоконференция в «нормандском формате» пройдет на следующей неделе, передает агентство ТАСС.

Минский процесс по урегулированию конфликта в Украине продолжается. Глава МИД ФРГ на днях провел переговоры с французскими, российскими и украинскими коллегами.

«Мы договорились, и я рад этому, что будет видеоконференция в«нормандском формате» на уровне министров иностранных дел. Конференция пройдет на следующей неделе», – заявил Хайко Маас.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров стран «нормандской четверки». Президенты четырех государств выразили приверженность полноценному перемирию в Донбассе до конца 2019 года и выступили за внесение изменений в Конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера. 

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что видеоконференция в «нормандском формате» пройдет на следующей неделе, передает агентство ТАСС. Минский процесс по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обзор обзоров iPhone SE (2020)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика