Встреча «нормандской четверки» состоится в новом формате на следующей неделе

Источник материала: ОНТ

Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что видеоконференция в «нормандском формате» пройдет на следующей неделе, передает агентство ТАСС.

Минский процесс по урегулированию конфликта в Украине продолжается. Глава МИД ФРГ на днях провел переговоры с французскими, российскими и украинскими коллегами.

«Мы договорились, и я рад этому, что будет видеоконференция в«нормандском формате» на уровне министров иностранных дел. Конференция пройдет на следующей неделе», – заявил Хайко Маас.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров стран «нормандской четверки». Президенты четырех государств выразили приверженность полноценному перемирию в Донбассе до конца 2019 года и выступили за внесение изменений в Конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера.

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

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