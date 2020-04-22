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Минздрав рекомендует при удаленном обучении отправлять выполненные задания по электронной почте

22.04.2020 19:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав рекомендует при удаленном обучении отправлять выполненные задания по электронной почте

Минздрав рекомендует ученикам на удаленном обучении отправлять домашние задания учителям на проверку по электронной почте. Об этом сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19».

В некоторых учреждениях образования предложено выполнять домашние задания в тетрадях. Раз в неделю родители должны приносить их для проверки. 

«Хотелось бы рекомендовать выполнять домашние задания в компьютере и присылать преподавателю по электронной почте. Если такой возможности нет, а учитель хочет максимально себя обезопасить, то, работая со школьными тетрадями, он может надеть перчатки. Потом нужно поместить перчатки в закрывающийся пакет и выбросить в урну», – рассказала Инна Карабан.

Затрагивая вопрос того, сколько вирус может жить на тетрадях, представитель Минздрава отметила, что этот вопрос еще недостаточно изучен. Так как проведенные исследования обнаруживают только РНК вируса, который может не вызывать заболевания.

Фото: matritca.kz, Екатерина Пашкова

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Минздрав рекомендует ученикам на удаленном обучении отправлять домашние задания учителям на проверку по электронной почте. Об этом сообщила заместитель...
 
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