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Паритетбанк продан структурам Гуцериева

22.04.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Близкий к Лукашенко и один из редких поставщиков нефти в Беларуси, бизнесмен Михаил Гуцериев получил в распоряжение белорусский Паритетбанк.

Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является сын Гуцериева, Саид, приобрела 99,83% уставного фонда, находящихся в собственности государства, сообщило Госкомимущество Беларуси. Остальные 0,17% акций принадлежат более чем 2400 частным и юридическим лицам.

На сына Гуцериева также записаны зарегистрированная в Беларуси криптобиржа Currency.com и нескольких ИТ-стартапов.
 
 
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Близкий к Лукашенко и один из редких поставщиков нефти в Беларуси, бизнесмен Михаил Гуцериев получил в распоряжение белорусский Паритетбанк.
 
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