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Чемпионат Беларуси по гандболу: БГК имени Мешкова победил могилевский клуб «Машека»

22.04.2020 22:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по гандболу: БГК имени Мешкова победил могилевский клуб «Машека»

Продолжается мужской чемпионат Беларуси по гандболу. Сегодня состоялись два матча. БГК имени Мешкова на выезде уверенно победил могилевский клуб «Машека» – 35:19.

Идущий вторым СКА дома встречался с аутсайдером турнира «Гомелем». Минчане уверенно провели первый тайм и ушли на перерыв с преимуществом в 7 мячей. Однако во второй половине инициативой завладели гости, которые за 10 минут до конца встречи сумели сравнять счет. И все же СКА собрался и довел дело до победы – 33:27. Самый результативный на площадке – разыгрывающий минчан Юлиан Гирик, который забросил 9 мячей.  

В турнирной таблице уверенно лидирует БГК. Отрыв от СКА составляет 4 балла. При этом у чемпиона страны есть игра в запасе. Следующие матчи лидеры проведут 2 мая. БГК снова встретится с «Машекой». СКА сыграет со своей второй командой. 

 

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Теги: Гомель
 
 
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Продолжается мужской чемпионат Беларуси по гандболу. Сегодня состоялись два матча. БГК имени Мешкова на выезде уверенно победил могилевский клуб «Машека» – 35:19....
 
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