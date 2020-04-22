Чемпионат Беларуси по гандболу: БГК имени Мешкова победил могилевский клуб «Машека»

Источник материала: ОНТ

Продолжается мужской чемпионат Беларуси по гандболу. Сегодня состоялись два матча. БГК имени Мешкова на выезде уверенно победил могилевский клуб «Машека» – 35:19.

Идущий вторым СКА дома встречался с аутсайдером турнира «Гомелем». Минчане уверенно провели первый тайм и ушли на перерыв с преимуществом в 7 мячей. Однако во второй половине инициативой завладели гости, которые за 10 минут до конца встречи сумели сравнять счет. И все же СКА собрался и довел дело до победы – 33:27. Самый результативный на площадке – разыгрывающий минчан Юлиан Гирик, который забросил 9 мячей.

В турнирной таблице уверенно лидирует БГК. Отрыв от СКА составляет 4 балла. При этом у чемпиона страны есть игра в запасе. Следующие матчи лидеры проведут 2 мая. БГК снова встретится с «Машекой». СКА сыграет со своей второй командой.

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