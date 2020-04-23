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Беларусь установила тариф на транспортировку нефти из Польши на Мозырский НПЗ

23.04.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь установила тариф на транспортировку нефти из Польши на Мозырский НПЗ. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 14 апреля 2020 года №29 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Беларусь установила тариф на транспортировку нефти из Польши на Мозырский НПЗ

Как пояснили в МАРТ, тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршрутному направлению Адамова Застава - Мозырь - Мозырский нефтеперерабатывающий завод установлены "в целях возможности осуществления транспортировки нефти с территории Польши".

Согласно постановлению тариф на прокачку установлен в размере Br8,58 за одну тонну нефти нетто без НДС.

 
 
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  Беларусь установила тариф на транспортировку нефти из Польши на Мозырский НПЗ. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и...
 
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