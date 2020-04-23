Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь установила тариф на транспортировку нефти из Польши на Мозырский НПЗ. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 14 апреля 2020 года №29 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.





Как пояснили в МАРТ, тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршрутному направлению Адамова Застава - Мозырь - Мозырский нефтеперерабатывающий завод установлены "в целях возможности осуществления транспортировки нефти с территории Польши".

Согласно постановлению тариф на прокачку установлен в размере Br8,58 за одну тонну нефти нетто без НДС.