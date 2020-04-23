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Грузовик застрял на железнодорожных путях, поезд не успел остановиться
Источник материала: Tut.by
В Ванкувере на железнодорожных путях застрял грузовик, водитель которого пытался развернуться. Вскоре к нему начал приближаться поезд, и времени на остановку у машиниста не оставалось. Водитель грузовика при этом по какой-то причине остался в кабине. Столкновение сняли на видео очевидцы.
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Времени на остановку у машиниста не оставалось.
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