Грузовик застрял на железнодорожных путях, поезд не успел остановиться

Источник материала: Tut.by

В Ванкувере на железнодорожных путях застрял грузовик, водитель которого пытался развернуться. Вскоре к нему начал приближаться поезд, и времени на остановку у машиниста не оставалось. Водитель грузовика при этом по какой-то причине остался в кабине. Столкновение сняли на видео очевидцы.