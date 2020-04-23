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С двумя пятилитровками. Посмотрите, как тренируется дома артист балета

23.04.2020 14:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Twitter Большого театра оперы и балета показали, как артист балета тренируется дома: с пятилитровыми бутылками воды в качестве утяжелителей. Знакомьтесь, это Иван Савенков. Он рассказал TUT.BY, как поддерживает себя в форме, пока тренировки в театре на паузе. Некоторые советы пригодятся и вам.

Иван занимается воркаутом не только дома, но и на улице. В квартире артист только «добивает» комплекс, сделанный на спортплощадке.

— В мою обычную тренировку входят упражнения на руки, на мышцы кора, на квадрицепс, ягодичные мышцы. Обязательны какие-то приседания, всевозможные отжимания, в том числе на брусьях, — перечисляет Иван. — Можно сказать, делаю функционалку — то есть комплекс на все тело. Такие упражнения поддерживают тонус мышц.

Также артист делает упражнения с гимнастическим колесом. Начинающим Иван советует заниматься из положения на коленях: «разъезжаться» с роликом вперед и назад с задействованием мышц пресса и спины — а сам может выполнять упражнение из положения стоя.

При этом артист признается, что отсутствие тренировок в театре на его питание никак не повлияли:

— Всегда стараюсь не объедаться. Отказался от хлеба, чего-то жареного и жирного — организм это все не воспринимает. Мой рацион в основном состоит из зелени, мяса (вареное куриное филе и говядина), сложных углеводов, то есть круп.

Волшебного совета по поддержанию формы для офисных сотрудников на «удаленке» у Ивана нет. Он честно говорит: если не заниматься спортом, не набрать килограммы в такой ситуации будет сложно.

— Многое зависит от физиологической конституции: кто-то склонен к полноте, кто-то — нет. Два человека с одинаковым режимом и питанием наберут по-разному. Но в любом случае нужно поддерживать активность, — замечает артист. — Попрыгайте на месте, со сменой позиций ног при этом, возьмите скакалку, если есть возможность… А вот мое упражнение с 5-литровыми бутылками, если у вас нет подготовки, лучше не повторять. Плечевой сустав очень сложно устроен, его легко травмировать. Возьмите утяжелители поменьше — пол-литровые или литровые емкости.

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Иван Савенков не только рассказал о своих тренировках, но и дал пару советов для непрофессионалов.
 
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