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Белорусский парламент ратифицирует соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. После ратификации соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией для нашей страны появится больше возможностей для поставок продукции за рубеж. Вывоз товаров будет без пошлин и количественных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня товарооборот между Беларусью и Сербией уже 150 миллионов долларов. Экспорт в эту страну вырос больше чем на 50 миллионов долларов только в 2019 году. Больше всего мы продаем сербам легковых и грузовых автомобилей, металлических изделий, тракторов и тягачей. Кроме того, белорусские парламентарии планируют больше сотрудничать с неправительственными организациями. Речь идет в первую очередь о работе в сфере защиты окружающей среды, гендерного равенства, вопросах Целей устойчивого развития. Особое внимание также развитию регионов. В частности, это касается поиска новых инвестиционных проектов.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Парламентарии расширят и практику проведения онлайн-переговоров со своими коллегами из других стран. Коррективы в их работу внесла пандемия. Консультации, переговоры и встречи сейчас проходят онлайн. Здесь ожидают, что после внедрения таких форм работы в полной мере число контактов для сотрудничества значительно вырастет.
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Новости Беларуси. После ратификации соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией для нашей страны появится больше возможностей для поставок...
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