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В Нацбанке ожидают роста рынка микрофинансирования в 2020 году

23.04.2020 15:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Нацбанке ожидают роста рынка микрофинансирования в 2020 году

Белорусский рынок микрофинансирования и микрозаймов в 2020 году вырастет минимум в 1,5 раза. Такое мнение высказал начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Дмитрий Набздоров, сообщает БЕЛТА.

По словам специалиста, речь идет не только о выделении микрозаймов, но в принципе о финансировании физических лиц. При этом он отметил, что несмотря на некоторое сокращение числа микрофинансовых организаций, рост рынка не следует оценивать исключительно по количеству юридических лиц.

Наиболее адекватным критерием оценки, согласно мнению Набздорова, является количество точек предоставления микрозаймов в совокупности с общей суммой предоставленного финансирования – данные показатели, за последний год, увеличились на 15 единиц и 20% соответственно. При этом совокупный объем предоставленных за 2019 год микрозаймов в Беларуси составил 131 млн белорусских рублей, число заемщиков увеличилось на 8%, а заключенных договоров – на 6%.

Напомним, с 27 апреля в Беларуси вступает в силу указ от 23 октября 2019 года №394 «О предоставлении и привлечении займов». Среди прочего, указ предусматривает некоторые меры по снижению долговой нагрузки на клиентов микрофинансовых организаций, изменяет правила формирования уставного фонда ломбардов, а также устанавливает требования к рекламе займов и микрозаймов.

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Белорусский рынок микрофинансирования и микрозаймов в 2020 году вырастет минимум в 1,5 раза. Такое мнение высказал начальник главного управления регулирования...
 
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