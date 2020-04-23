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Оказать помощь ганцевичским медикам может каждый!

23.04.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Оказать помощь ганцевичским медикам может каждый!
Фото носит иллюстративный характер

Еще пару месяцев тому назад о медицинских работниках вспоминали только тогда, когда были проблемы со здоровьем. Проблемы проходили – о них забывали. Но ситуация с пандемией доказала: медик – самая востребованная профессия, которая должна быть и самой уважаемой.

Сейчас именно то время, когда  врачам, медсестрам, младшему медперсоналу необходимо не только наше внимание и уважение, но и помощь. Они, как никто, нуждаются  в масках, защитных костюмах, перчатках…

В мире, в стране открыты благотворительные счета, на которые неравнодушные люди  каждый день переводят тысячи рублей. Благотворительный счет открыт и в Ганцевичской центральной районной больнице.

Я призываю всех и каждого перечислить на счет посильную сумму денег, чтобы медики нашего района были обеспечены всем необходимым и мы, их пациенты, нынешние и возможные, также были под защитой.

Добрые дела никогда не следует откладывать. Работники «СП» не позволили себе проволочку. Последуйте за нами!

С надеждой и верой

в большое человеческое сердце

Галина ПУПАЧ.

Учреждение здравоохранения «Ганцевичская центральная районная больница». Адрес: ул. Матросова, 64, 225432, г. Ганцевичи, Брестская область, Республика Беларусь, р/с BY40АКВВ36326079200161300000 ЦБУ № 107 филиала № 802 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY21802, УНП 200255472, ОКПО 02014041.

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Еще пару месяцев тому назад о медицинских работниках вспоминали только тогда, когда были проблемы со здоровьем. Проблемы проходили – о
 
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