Оказать помощь ганцевичским медикам может каждый!

Еще пару месяцев тому назад о медицинских работниках вспоминали только тогда, когда были проблемы со здоровьем. Проблемы проходили – о них забывали. Но ситуация с пандемией доказала: медик – самая востребованная профессия, которая должна быть и самой уважаемой.
Сейчас именно то время, когда врачам, медсестрам, младшему медперсоналу необходимо не только наше внимание и уважение, но и помощь. Они, как никто, нуждаются в масках, защитных костюмах, перчатках…
В мире, в стране открыты благотворительные счета, на которые неравнодушные люди каждый день переводят тысячи рублей. Благотворительный счет открыт и в Ганцевичской центральной районной больнице.
Я призываю всех и каждого перечислить на счет посильную сумму денег, чтобы медики нашего района были обеспечены всем необходимым и мы, их пациенты, нынешние и возможные, также были под защитой.
Добрые дела никогда не следует откладывать. Работники «СП» не позволили себе проволочку. Последуйте за нами!
С надеждой и верой
в большое человеческое сердце
Галина ПУПАЧ.
Учреждение здравоохранения «Ганцевичская центральная районная больница». Адрес: ул. Матросова, 64, 225432, г. Ганцевичи, Брестская область, Республика Беларусь, р/с BY40АКВВ36326079200161300000 ЦБУ № 107 филиала № 802 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY21802, УНП 200255472, ОКПО 02014041.