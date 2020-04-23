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Всемирная метеорологическая организация: пандемия коронавируса положительно сказалась на экологии
Источник материала: СТВ
Благодаря остановке работы общественного транспорта и крупных предприятий глобальные выбросы углерода в 2020 году сократятся на 6 %, подсчитали эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако этот эффект будет носить краткосрочный характер. И, конечно, этого недостаточно для того, чтобы достигнуть целей Парижского соглашения 2015 года.
Цель документа – не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С от доиндустриального уровня. В настоящее время она поднялась уже на 0,75°С.
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Благодаря остановке работы общественного транспорта и крупных предприятий глобальные выбросы углерода в 2020 году сократятся на 6 %, подсчитали эксперты, сообщили в...
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