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Федерер и Надаль призвали объединить Ассоциацию теннисистов профессионалов и Женскую теннисную ассоциацию

23.04.2020 16:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Федерер и Надаль призвали объединить Ассоциацию теннисистов профессионалов и Женскую теннисную ассоциацию

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль призывают объединить Ассоциацию теннисистов-профессионалов и Женскую теннисную ассоциация.

«Для болельщиков все слишком запутанно, разные системы рейтингов, разные логотипы, разные сайты, разные категории турниров», – так мотивировал свой призыв Федерер. Надаль поддержал его предложение. Ассоциация теннисистов-профессионалов была основана в 1972 году, Женская теннисная ассоциация – на год позже. Ранее организации приняли совместное решение приостановить все турниры до 13 июля.

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Роджер Федерер и Рафаэль Надаль призывают объединить Ассоциацию теннисистов-профессионалов и Женскую теннисную ассоциация. «Для болельщиков все слишком...
 
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