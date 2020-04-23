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Федерер и Надаль призвали объединить Ассоциацию теннисистов профессионалов и Женскую теннисную ассоциацию
Источник материала: ОНТ
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль призывают объединить Ассоциацию теннисистов-профессионалов и Женскую теннисную ассоциация.
«Для болельщиков все слишком запутанно, разные системы рейтингов, разные логотипы, разные сайты, разные категории турниров», – так мотивировал свой призыв Федерер. Надаль поддержал его предложение. Ассоциация теннисистов-профессионалов была основана в 1972 году, Женская теннисная ассоциация – на год позже. Ранее организации приняли совместное решение приостановить все турниры до 13 июля.
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Федерер и Надаль призвали объединить Ассоциацию теннисистов профессионалов и Женскую теннисную ассоциацию
Роджер Федерер и Рафаэль Надаль призывают объединить Ассоциацию теннисистов-профессионалов и Женскую теннисную ассоциация. «Для болельщиков все слишком...
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