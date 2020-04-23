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«Не знал, что она это знает»: Лиза Галкина шокировала отца своими знаниями
Источник материала: ОНТ
43-летний юморист Максим Галкин опубликовал видео с 6-летней дочерью. На этот раз Лиза продемонстрировала свои знания в области живописи.
Супруг Аллы Пугачёвой в своём Instagram выложил видео с забавным диалогом с дочерью. Телеведущий спросил у девочки, каких художников она знает.
«Шишкин, Поленов, Серов, Айвазовский, Васнецов, Врубель, Саврасов, Клод Моне… Клод Моне – это "Пруд с кувшинками"», - уверенно ответила Лиза.
Галкин удивился таким глубоким познаниям дочери в искусстве. Ответ Лизы стал сюрпризом даже для него.
«Я в шоке, реально не знал, что она это знает», - удивлённо ответил Максим Галкин.
Звёздные коллеги, знакомые и поклонники артиста тоже пришли в восторг от интеллекта девочки. «Феноменальная девочка Лиза, обожаю её», - признался Игорь Николаев. «Ну как так-то?!» - удивилась Лера Кудрявцева. «Послушав Лизу, мне так стыдно стало за саму себя», - отметила одна из подписчиц.
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43-летний юморист Максим Галкин опубликовал видео с 6-летней дочерью. На этот раз Лиза продемонстрировала свои знания в области живописи. Супруг Аллы Пугачёвой в...
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