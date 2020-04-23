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Что у нас сейчас с радиацией?
23.04.2020 19:08 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
В результате проведения широкомасштабных мероприятий по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также в связи с естественным распадом радионуклидов площадь загрязненной радионуклидами территории Брестской области к настоящему времени уменьшилась более чем в 2 раза.
Евгения ДЕНИСЕНКО, помощник врача-гигиениста райЦГиЭ
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В результате проведения широкомасштабных мероприятий по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также в Сообщение Что у нас сейчас с...
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