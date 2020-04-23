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Что у нас сейчас с радиацией?

23.04.2020 19:08 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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В результате проведения широкомасштабных мероприятий по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также в связи с естественным распадом радионуклидов площадь загрязненной радионуклидами территории Брестской области к настоящему времени уменьшилась более чем в 2 раза.
Ежегодно лаборатории санэпидслужбы области проводят исследование пищевых продуктов на содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90, в том числе из общественного сектора и личных подсобных хозяйств. В основном, загрязнение выявляется в побочной продукции леса и мясе диких животных.
Каменецкий райЦГиЭ в 2019 году провел 149 лабораторных исследований пищевых продуктов, из них из личных подсобных хозяйств – 26 проб. Исследовались овощи, ягоды, картофель, молоко. Нестандартных проб нет. Уровень естественного гамма-фона на территории района соответствует гигиеническим нормативам и составляет 0,09-0,11 мкЗв/час.
Тем не менее, рекомендуем гражданам обязательно проводить радиометрический контроль пищевых продуктов в специализированных лабораториях, уточнять у продавцов на рынках наличие документов, подтверждающих безопасность даров ле­са, и не покупать их в неустановленных для торговли местах и на автотрассах. Исследования пищевых продуктов, используемых для личного потребления, можно сделать бесплатно при обращении в районный ЦГиЭ (г.Каменец, ул.Пограничная, 2).

Евгения ДЕНИСЕНКО, помощник врача-гигиениста райЦГиЭ

Что у нас сейчас с радиацией?

Author: Редактор сайта

Что у нас сейчас с радиацией?

Редактор сайта

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В результате проведения широкомасштабных мероприятий по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также в Сообщение Что у нас сейчас с...
 
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