Что у нас сейчас с радиацией?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

В результате проведения широкомасштабных мероприятий по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также в связи с естественным распадом радионуклидов площадь загрязненной радионуклидами территории Брестской области к настоящему времени уменьшилась более чем в 2 раза.

Ежегодно лаборатории санэпидслужбы области проводят исследование пищевых продуктов на содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90, в том числе из общественного сектора и личных подсобных хозяйств. В основном, загрязнение выявляется в побочной продукции леса и мясе диких животных.

Каменецкий райЦГиЭ в 2019 году провел 149 лабораторных исследований пищевых продуктов, из них из личных подсобных хозяйств – 26 проб. Исследовались овощи, ягоды, картофель, молоко. Нестандартных проб нет. Уровень естественного гамма-фона на территории района соответствует гигиеническим нормативам и составляет 0,09-0,11 мкЗв/час.

Тем не менее, рекомендуем гражданам обязательно проводить радиометрический контроль пищевых продуктов в специализированных лабораториях, уточнять у продавцов на рынках наличие документов, подтверждающих безопасность даров ле­са, и не покупать их в неустановленных для торговли местах и на автотрассах. Исследования пищевых продуктов, используемых для личного потребления, можно сделать бесплатно при обращении в районный ЦГиЭ (г.Каменец, ул.Пограничная, 2).

Евгения ДЕНИСЕНКО, помощник врача-гигиениста райЦГиЭ