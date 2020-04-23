ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кто кому подражает? Одинаковые образы Меган Маркл и Иванки Трамп обсуждают в соцсетях

23.04.2020 16:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кто кому подражает? Одинаковые образы Меган Маркл и Иванки Трамп обсуждают в соцсетях

Супруга принца Гарри Меган Маркл и дочь президента США Дональда Трампа Иванка часто появлялись на публике в одинаковых нарядах. Это заметил модный блогер и опубликовал снимки в Instagram.

Среди поклонников знаменитостей сразу же разгорелась дискуссия: кто кем вдохновляется. Фотографии разлетелись по соцсетям, а пользователи до сих пор продолжают комментировать снимки.

Так, на кадрах видно, что Иванка Трамп и Меган Маркл выбирали для своих выходов в свет похожие и даже одинаковые наряды.

И Меган, и Иванка были замечены в одинаковых платьях Jackie O от бренда Black Halo. Кроме того, обе появлялись на публике в платьях от Emilia Wickstead, причем отличался только цвет. И Маркл, и Трамп надевали это платье в 2018-м году.

Кроме того, обе выходили в свет в одинаковых шляпках от Philip Treacy, которые отличались лишь по цвету. Иванка очаровала этим аксессуаром публику в июне 2019 во время своего визита в Британию, Меган появилась в такой шляпке на праздновании Дня памяти в ноябре 2019-го.

Затем Иванку уличили в подражании Меган, когда советник президента США в 2018-м надела такое же платье, что и супруга принца Гарри от бренда Carolina Herrera в 2017-м во время съемок для издания Vanity Fair.

Мнения пользователей в комментариях разделились. Некоторые считают, что Меган Маркл подражает Иванке, поскольку у той более изысканный вкус и репутация очень стильной знаменитости. Часть комментаторов высказала мнение, что это Иванка вдохновляется образами Маркл, ведь герцогиня представляет королевскую семью, поэтому ее образы тщательно продуманы и вызывают восхищение у публики.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Супруга принца Гарри Меган Маркл и дочь президента США Дональда Трампа Иванка часто появлялись на публике в одинаковых нарядах. Это заметил модный блогер и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Федерер и Надаль призвали объединить Ассоциацию теннисистов профессионалов и Женскую теннисную ассоциацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика