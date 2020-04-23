Кто кому подражает? Одинаковые образы Меган Маркл и Иванки Трамп обсуждают в соцсетях

Источник материала: ОНТ

Супруга принца Гарри Меган Маркл и дочь президента США Дональда Трампа Иванка часто появлялись на публике в одинаковых нарядах. Это заметил модный блогер и опубликовал снимки в Instagram.

Среди поклонников знаменитостей сразу же разгорелась дискуссия: кто кем вдохновляется. Фотографии разлетелись по соцсетям, а пользователи до сих пор продолжают комментировать снимки.

Так, на кадрах видно, что Иванка Трамп и Меган Маркл выбирали для своих выходов в свет похожие и даже одинаковые наряды.

И Меган, и Иванка были замечены в одинаковых платьях Jackie O от бренда Black Halo. Кроме того, обе появлялись на публике в платьях от Emilia Wickstead, причем отличался только цвет. И Маркл, и Трамп надевали это платье в 2018-м году.

Кроме того, обе выходили в свет в одинаковых шляпках от Philip Treacy, которые отличались лишь по цвету. Иванка очаровала этим аксессуаром публику в июне 2019 во время своего визита в Британию, Меган появилась в такой шляпке на праздновании Дня памяти в ноябре 2019-го.

Затем Иванку уличили в подражании Меган, когда советник президента США в 2018-м надела такое же платье, что и супруга принца Гарри от бренда Carolina Herrera в 2017-м во время съемок для издания Vanity Fair.

Мнения пользователей в комментариях разделились. Некоторые считают, что Меган Маркл подражает Иванке, поскольку у той более изысканный вкус и репутация очень стильной знаменитости. Часть комментаторов высказала мнение, что это Иванка вдохновляется образами Маркл, ведь герцогиня представляет королевскую семью, поэтому ее образы тщательно продуманы и вызывают восхищение у публики.

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