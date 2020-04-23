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Всё небо чёрное! Крупный пожар полыхает в Дрогичинском районе. Огонь подходит к деревням
23.04.2020 16:55 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Крупный
По словам местных жителей, близлежащая деревня Старомлыны скорее всего тоже пострадала от огня.
Горит сухая трава и болота.
На месте пожара работают практически все подразделения Дрогичинского РОЧС.
Спасатели просят людей быть осторожными с огнем – особенно сейчас, в сухую ветреную погоду.
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