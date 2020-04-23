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Всё небо чёрное! Крупный пожар полыхает в Дрогичинском районе. Огонь подходит к деревням

23.04.2020 16:55 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Крупный пожар полыхает в Дрогичинском районе. Огонь вплотную подобрался к деревне Хомск.

Всё небо чёрное! Крупный пожар полыхает в Дрогичинском районе. Огонь подходит к деревням


На тушение брошены все возможные силы.

По словам местных жителей, близлежащая деревня Старомлыны скорее всего тоже пострадала от огня.

Горит сухая трава и болота.

На месте пожара работают практически все подразделения Дрогичинского РОЧС.

Всё небо чёрное! Крупный пожар полыхает в Дрогичинском районе. Огонь подходит к деревням

Спасатели просят людей быть осторожными с огнем – особенно сейчас, в сухую ветреную погоду.

Всё небо чёрное! Крупный пожар полыхает в Дрогичинском районе. Огонь подходит к деревням

Всё небо чёрное! Крупный пожар полыхает в Дрогичинском районе. Огонь подходит к деревням Всё небо чёрное! Крупный пожар полыхает в Дрогичинском районе. Огонь подходит к деревням Всё небо чёрное! Крупный пожар полыхает в Дрогичинском районе. Огонь подходит к деревням Всё небо чёрное! Крупный пожар полыхает в Дрогичинском районе. Огонь подходит к деревням Всё небо чёрное! Крупный пожар полыхает в Дрогичинском районе. Огонь подходит к деревням
Всё небо чёрное! Крупный пожар полыхает в Дрогичинском районе. Огонь подходит к деревням Всё небо чёрное! Крупный пожар полыхает в Дрогичинском районе. Огонь подходит к деревням Всё небо чёрное! Крупный пожар полыхает в Дрогичинском районе. Огонь подходит к деревням Всё небо чёрное! Крупный пожар полыхает в Дрогичинском районе. Огонь подходит к деревням Всё небо чёрное! Крупный пожар полыхает в Дрогичинском районе. Огонь подходит к деревням

Всё небо чёрное! Крупный пожар полыхает в Дрогичинском районе. Огонь подходит к деревням
 
 
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  Крупный пожар полыхает в Дрогичинском районе. Огонь вплотную подобрался к деревне Хомск. На тушение брошены все возможные силы. По словам местных жителей,...
 
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