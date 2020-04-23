Долю местных видов топлива в Брестской области планируют довести до 38%

Источник материала: Виртуальный Брест

Долю местных видов топлива в организациях жилищно-коммунального хозяйства Брестской области в 2020 году планируют довести до 38%. Об этом сообщил на заседании Брестского облисполкома генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук, передает корреспондент БЕЛТА.





В нынешнем отопительном сезоне доля использования местных видов топлива в топливном балансе предприятий ЖКХ составила 36% и увеличилась по сравнению с 2018 годом на 1,4%. Этому способствовал ввод в эксплуатацию двух котельных на древесной щепе в Кобрине с мощностью теплоэнергетического оборудования 12 МВт (строительство осуществлялось за счет средств Международного банка реконструкции и развития). В городском поселке Логишин Пинского района за счет средств областного бюджета введена в строй котельная мощностью 1,4 МВт.

"В текущем году запланирован ввод в эксплуатацию еще трех котельных. Две из них будут построены в Столинском районе - в Давид-Городке и рабочем поселке Речица, одна - в агрогородке Дивин Кобринского района. Суммарная мощность котельных составит 13 МВт. Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит увеличить долю МВТ в топливном балансе организаций ЖКХ до 38%", - отметил Александр Максимчук.

По его словам, в Речице работы уже ведутся. Там котельную стоимостью $3,3 млн строят за счет займа МБРР. Остальные объекты будут возведены за счет средств областного бюджета. На строительство котельной в Давид-Городке выделено Br2,3 млн, в мае планируется заключить договор на проведение работ. Перевод котельной с газа на местные виды топлива в Дивине оценивается в Br1,3 млн. По сути, подготовительная работа начата и здесь.

Кроме того, в текущем году планируется начать строительство котельной на местных вида топлива в Каменце. В Брестской области в 2016-2019 годах на МВТ перевели 11 котельных в городах и сельской местности.