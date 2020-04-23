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Участки магистральных тепловых сетей планируют заменить в Микашевичах и Лунинце

23.04.2020 16:55 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Участки магистральных трубопроводов теплоснабжения планируют заменить в Микашевичах и Лунинце в 2021 году, сообщил сегодня на заседании Брестского облисполкома генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Участки магистральных тепловых сетей планируют заменить в Микашевичах и Лунинце

Участники заседания подвели итоги отопительного сезона и наметили задачи на предстоящий осенне-зимний период. "Особое внимание необходимо уделить перекладке тепловых сетей (всего планируется заменить около 100 км), реконструкции котельных, замене неэкономичных котлов. Без внимания не должны остаться и вопросы своевременных расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы", - нацелил коллег заместитель председателя облисполкома Валерий Ребковец.

Нынешний отопительный сезон в регионе в целом прошел без срывов. По мнению генерального директора областного управления ЖКХ Александра Максимчука, наиболее серьезная аварийная ситуация была в ноябре прошлого года на магистральном трубопроводе отопления в Микашевичах. Тогда без тепла и горячей воды остались 13 многоквартирных жилых домов. Авария была устранена в течение 11 часов.

"Этот участок тепловых сетей протяженностью около 1 км планируется заменить в рамках принятой программы развития инфраструктуры города. Также назрела острая необходимость замены магистральных трубопроводов диаметром 500 и 325 мм общей протяженностью 2,2 км в Лунинце. Потребность в средствах составляет Br2,5 млн. Эти участки тепломагистрали находятся в неудовлетворительном состоянии, при этом они несут тепловую нагрузку значительной части города", - отметил гендиректор БОУП ЖКХ.

Проектно-сметная документация по двум ключевым объектам теплоснабжения Лунинецкого района находится в стадии корректировки, работы планируется выполнить в межотопительный период в 2021 году.

По государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы коммунальники Брестской области в этом году намерены переложить 92 км тепловых сетей, еще 36,8 км планируют заменить предприятия РУП "Брестэнерго". Это позволит региону перевыполнить пятилетнее задание.

 
 
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  Участки магистральных трубопроводов теплоснабжения планируют заменить в Микашевичах и Лунинце в 2021 году, сообщил сегодня на заседании Брестского облисполкома...
 
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